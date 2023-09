Il concerto dei Tiromancino "Ancona, arriviamo Una canzone speciale per il vostro evento"

di Nicolò Moricci

"Se siamo a picco sul mare, devo assolutamente pensare a una canzone per l’occasione. Ora ci penso, grazie per lo spunto". Umiltà, simpatia, professionalità e talento. È Federico Zampaglione, la voce dei Tiromancino, che si esibirà tra poche ore in piazza IV Novembre, al Passetto. Tutto pronto per ospitare uno dei gruppi più longevi di sempre. Nel live delle 21.30 le canzoni più recenti si alterneranno agli innumerevoli successi che hanno costellato l’ormai 30ennale carriera della band romana: "Non c’è una canzone che preferisco, c’è la canzone verso cui sono più in debito".

Qual è, Zampaglione?

"’La descrizione di un attimo’. Se oggi stiamo facendo questa intervista, se posso esibirmi sui palchi davanti a una marea di gente e se riesco a far vivere bene la mia famiglia, lo devo a quel singolo".

La canzone che avrebbe voluto scrivere?

"Troppe. Quando sono a casa, canto sempre i capolavori degli altri, mi ispirano".

Ha scritto e collaborato con tutti: Califano, Elisa, Ramazzotti, Noemi, Jovanotti. L’esperienza più emozionante?

"Domanda difficile: è stato bellissimo lavorare con Califano, ma anche con Dalla. Però, ogni esperienza, anche la più piccola, è utilissima. Tutti gli incontri che fai sono parte di un percorso e sono tutti importanti".

E Califano?

"Unico e particolare, nel bene e nel male".

Cioè?

"A volte, con ciò che faceva o diceva, si autodistruggeva. Nascondeva la sua arte dietro la fama di donnaiolo dalla vita spericolata. Era due persone in una, molto sensibile e fragile, ma lo celava. E questo gli è costato, secondo me".

E lei, quale apprezzava?

"Il lato poetico e intimo".

Torniamo ai Tiromancino: ‘libertà’ è una parola che compare spesso nei vostri lavori…

"La libertà è tutto, sul fronte umano e artistico. Quando sei costretto a fare cose che non sono libere, la tua proposta si inquina, perde valore".

Parliamo di proposte. Con voi, Enula, da Amici…

"Sì, ha talento".

È giovane: cosa consiglia agli artisti emergenti?

"Di non accettare consigli: ormai, sono volti solo al profitto. È colpa dei media e delle case discografiche. Si vuole a tutti i costi creare il personaggio dell’anno e dopo 7 mesi si cambia linea e si abbandona l’artista. Così non va".

‘Due rose’ è il vostro ultimo lavoro…

"Una canzone che parla di un contrasto: il romanticismo maschile usato per manipolare una donna, che fa notare che non bastano due rose e delle belle parole".

Lei è romantico?

"So esserlo, dipende dai momenti. Il romanticismo è un’arma a cui molte persone sono sensibili. A volte, viene usato in modo sano, altre (come nella canzone) per creare dipendenza affettiva".

E Ancona?

"Ci siamo stati diverse volte a suonare, mi piace. E il mio staff è in parte marchigiano".

Ricorda gli inizi?

"Le case mi dicevano: ‘Hai sentito De Andrè, Battisti e Vasco? Questo è il nostro lavoro’. Da lì, ho capito che dovevamo fare canzoni potenti. È bello quando la gente è grata per le emozioni che le dai".

Se dico ‘successo’?

"Non deve mai essere il fine. Oggi, ti crei un personaggio sui social e al successo puoi arrivare facilmente, ma poi svanisce e puoi cadere nella depressione". E lei ha avuto periodi bui?

"Certo, ho avuto periodi ottimi e di m***a, ma sempre divertenti e piacevoli. Non sono un amante del solo successo, ma anche dell’insuccesso se serve a far riflettere. Non bisogna avere paura di perdere, è la vita".