Il concerto dei Tiromancino Bagno di folla al Passetto "Ancona, ora sei grande"

Una ‘Festa del Mare’ all’insegna della musica e del gusto. La prima giornata del tradizionale evento con cui Ancona celebra il rapporto con l’Adriatico è stata vissuta da migliaia di persone, accorse al Passetto per assistere al concerto dei Tiromancino, storico gruppo guidato da Federico Zampaglione, non prima di aver soddisfatto il palato in piazza Cavour, dove l’Accademia dello Stoccafisso all’anconitana ha portato lo stand del ristorante Gino. C’era grande attesa per i Tiromancino, anche perché finora la ‘Festa del Mare’ non aveva mai regalato al pubblico un concerto pop, tantomeno di di un gruppo così popolare.

L’area di fronte allo spazio tra il Monumento ai Caduti e l’inizio del viale della Vittoria comincia ad affollarsi già molto prima del concerto, anche grazie al soundcheck, che i fan più accaniti e i semplici curiosi sembrano apprezzare molto. Ma è nulla in confronto al concerto, quando migliaia di persone riempiono ogni metro di spazio possibile, lungo il Viale, ai bordi della pineta, e anche in punti in cui non è possibile vedere il palco, ma bisogna accontentarsi di ascoltare. E’ il caso di via Trieste, all’altezza di via Bainsizza, dove almeno un centinaio di persone si raduna per sentire i brani di maggior successo della band. Praticamente impossibile avventurarsi verso il palco, visto che l’assembramento di gente impedisce di camminare. I Tiromancino, trascinati da un Federico Zampaglione molto ispirato ed ‘empatico’ nei confronti del pubblico che lui stesso ha voluto fotografare, non deludono le aspettative dei presenti, sciorinando i pezzi migliori del repertorio, da ‘Due destini’ a ‘La descrizione di un attimo’, passando per la sempre emozionante ‘Per me è importante’. Immancabile ‘Un tempo piccolo’, cover della canzone di Franco Califano. Pezzi accolti con entusiasmo dal pubblico, compreso quello affacciato dalle case che danno su piazza IV Novembre. In Comune ci si aspettava almeno cinquemila persone, e l’impressione è che la cifra sia più o meno quella. Inevitabile qualche problema di traffico, e soprattutto di parcheggi, con le vie laterali piene di auto, scooter e moto lasciate in sosta vietata. Il concerto si rivela un successo. Una scommessa vinta dalla nuova amministrazione, in attesa di altri grandi eventi. Come confermato dal sindaco Silvetti sul palco: "In campagna elettorale avevamo promesso un’Ancona protagonista. E oggi è così. Per la città è una grande svolta". Poi posta su Facebook la foto di un Passetto gremito di gente: "Ancona sei grande".

E oggi si attende un altro bagno di folla, per la processione in mare e i fuochi d’artificio.

r. m.