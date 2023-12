Il ’Concerto di Capodanno’, un momento imperdibile

È una tradizione che si rinnova da molti anni, e un evento attesissimo dagli anconetani, come dimostra il tutto esaurito che si registra di solito in breve tempo. Parliamo del ‘Concerto di Capodanno’ dell’Orchestra Fiati di Ancona (nella foto), che si esibirà lunedì (ore 17) al Teatro delle Muse diretta da Mirco Barani, con il soprano Giulia Costantini e il tenore Baniamino Son. È il consueto ‘regalo’ che l’amministrazione comunale fa ai cittadini per inaugurare il 2024 con la bellezza e la solennità di arie d’opera e brani amati e apprezzati in tutto il mondo. L’ingresso come sempre è libero. Per partecipare è richiesta la prenotazione sul sito www.eventbrite.it. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al punto informativo l’Edicola Iat in piazza Roma (339.2922855 ed edicola.iat@comune.ancona.it). Il programma di questa edizione, intitolata significativamente "Tra italia e Austria", propone brani di Otto Schwarz (‘Il giro del mondo in 80 giorni’), Giacomo Puccini (‘Vissi d’arte’ da ‘Tosca’, ‘Nessun dorma’ da ‘Turandot’ e ‘Mi chiamano Mimì’ dalla ‘Bohème’), Gaetano Donizetti (‘Una furtiva lagrima’ da ‘L’Elisir d’amore’), Giuseppe Verdi (‘Libiamo, ne lieti calici’ dalla ‘Traviata’), Josef Strauss (‘Sport Polka’), Johann Strauss jr. (‘Annen Polka’) e Johann Strauss (‘Auf der Jagd’).