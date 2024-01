Il concerto di Tony Esposito: "Vi canto Pino Daniele, amico indimenticabile. Ancona, sei bellissima"

di Nicolò Moricci

"Ancona è una città stupenda. Il festival di Sanremo? Lo guarderò, ma è diventato troppo commerciale". Tony Esposito è qui in città da stamattina per il soundcheck del concerto tributo a Pino Daniele, previsto per le 18.30 di oggi, in piazza Roma. Un giro in centro e un pranzo fuori, nei luoghi di sempre. Perché Tony, Ancona, la conosce bene: "Ci ho fatto più di 50 concerti", dice. Il noto musicista – che vanta collaborazioni (giusto per citarne alcuni) con Roberto Vecchioni, Lucio Dalla, Edoardo Bennato, Gino Paoli e De Gregori – è l’ospite d’eccezione insieme alla Macapea band di Massimo di Matteo. Il tributo alla voce di ´Napule è´ cade a 9 anni (quasi esatti, sic!) dalla scomparsa del cantautore partenopeo. Daniele morì infatti il 4 gennaio 2015. La Macapea eseguirà un repertorio ´soul´ dedicato a Pino, col bravo Massimo di Matteo (voce e chitarra), Andrea Zaccari al basso, Danilo Brugnini alla batteria e Massimo Saccutelli alle tastiere. Autore di sigle e colonne sonore, se dici Tony Esposito leggi (e ascolti) ´Kalimba de Luna´. Nel repertorio, spuntano pure ´Novecento aufwiedersehen´, ´Sinuè´ e ´Cambiamo musica´, che portò a Sanremo nel 1993, con i ´Ladri di biciclette´. E risuoneranno sicuramente i pezzi targati Pino Daniele, da ´Napule è´ a ´Je so pazzo´, passando per ´Quando´ e ´Dubbi non ho´.

Raggiungiamo al telefono Esposito, mentre è impegnato in uno dei suoi tanti progetti. In sottofondo, dei piatti e un bongo, la chitarra e qualche voce. La sua risponde subito: "Facciamoci questa chiacchierata", esordisce.

Maestro, a proposito di piatti: lei iniziò con le padelle…

"(ride, ndr) Sì, cominciai con una sorta di teatro musicale, suonando padelle da cucina. Ho anticipato, nelle percussioni, l’uso di oggetti comuni. Avevo 19 anni e giravo per teatri e tv suonando padelle. Volevo dimostrare che la musica nasce da qualsiasi corpo fisico. Mi creda, le padelle sono strumenti fantastici. La musica del riciclo, quella povera, per me ha un significato davvero tanto forte".

I suoi successi e quelli di Pino Daniele: che spettacolo sarà? "Una rivisitazione particolare di questi brani, che si prestano a tante interpretazioni".

Nel segno di Pino…

"Con lui, avevo un rapporto speciale. Abbiamo condiviso bellissimi momenti di grande amicizia. Quando ci siamo ritrovati è stato ancora più affascinante degli inizi. Agli esordi, scalpitavamo ognuno per i propri successi e ritrovarsi è stato tornare in famiglia".

Lei è stato 4 volte a Sanremo: guarderà il festival?

"Sì, anche se ormai è diventato troppo commerciale. Si privilegia l’ondata giovanile, che è interessante, ma c’è troppa attenzione alle vendite. Che poi sono vendite momentanee, perché adesso i ragazzi, che approdano facilmente al rap (più parlato che cantato) durano poco. Se ci fa caso, oggi chi è ancora in voga sono Vasco Rossi, Zucchero, Baglioni e il mio amico Renato Zero. Ai nostri tempi, si faceva un percorso di studio e di rispetto della musica, in ogni suo genere, dal jazz al funky. I vari stili sono tutti rami dello stesso albero della musica".

Propositi per il nuovo anno?

"Mi auguro che si riscopra la voglia di fare musica, quella vera. Che torni ad unire culture e anime. Basta con la violenza trap da gang family".

Cosa le piace di Ancona?

"È uno splendido ritorno, per me, in una città adatta ai grandi eventi. Amo la cucina dell’Adriatico e il vostro mare. Acque che conosco bene, dato che mia moglie è di Roseto degli Abruzzi".