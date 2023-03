Il concorso azzerato "Cinque medici avevano già superato la selezione I ricorsi sono inevitabili"

Tempistiche, retroattività, regolamenti: la vicenda del blocco del concorso per il nuovo primario del pronto soccorso di Torrette rischia di avere una lunga coda di ricorsi e la nomina potrebbe slittare di parecchi mesi. Una posizione che manca da oltre tre anni, nonostante l’ottimo lavoro svolto dalla dottoressa Susanna Contucci come facente funzione. Adesso, dopo la dichiarazione pubblica dell’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, la vicenda si potrebbe ingarbugliare.

Di fatto Saltamartini ha annullato un concorso che era ormai giunto all’epilogo affermando che nel frattempo una disposizione di legge nel regolamento dei concorsi obbliga a formare commissioni giudicatrici con parità di genere tra uomo e donna: "La norma è intervenuta dopo la creazione della griglia finale con i cinque nomi (quattro sono o sono stati in servizio al ps di Torrette, ndr.) che avevano superato la selezione _ spiega uno dei medici che ha partecipato al concorso e che per ovvie ragioni preferisce rimanere anonimo _ e la stessa non è retroattiva, ossia non può legiferare per situazioni precedenti. Inoltre, non essendo ancora stata nominata, gli organi competenti avrebbero potuto formare la commissione seguendo i nuovi criteri, perché annullare invece il concorso? Non ha alcun senso. Ricorsi alla decisione di Saltamartini? Credo siano automatici, immagino che i colleghi entrati nella griglia finale faranno accesso agli atti, il concorso si bloccherà e l’iter dovrà ricominciare da capo con un’inutile perdita di tempo". In effetti se l’assessore non avesse annunciato lo strano provvedimento di blocco, entro maggio il Direttore generale dell’azienda di Torrette, Armando Gozzini, avrebbe potuto nominare il successore del dottor Aldo Salvi. L’iter era stato seguito alla perfezione, a partire dalle candidature e dalla presentazione dei titoli. La rosa iniziale è stata scremata fino ai cinque scelti per entrare nella griglia finale e presto, anzi prestissimo sarebbero iniziati i colloqui con loro. I nomi degli idonei andavano pubblicati sull’albo pretorio e poi sarebbe stata nominata la famosa commissione giudicante. Entro quindici giorni da questo atto i cinque sarebbero stati chiamati per il colloquio via Pec. Da cinque sarebbero rimasti in tre e la terna sarebbe stata presentata a Gozzini il quale avrebbe dovuto ufficializzare il candidato al primo posto, mentre in passato ai dg si lasciava ampia libertà di nominare il secondo o il terzo, giustificandone la scelta però. Entro maggio insomma, giorno più giorno meno, Torrette avrebbe avuto finalmente il suo direttore di pronto soccorso. Così non sarà. Ricordiamo che nelle Marche il peso dei concorsi vede un 30% del punteggio dato ai titoli e 70% al colloquio. In altre regioni è diametralmente opposto; il Veneto, ad esempio, prevede un 60% per i titoli e 40% per il colloquio. Resta da capire, alla luce di tutte le obiezioni e di quanto qui ricordato, cosa deciderà di fare Saltamartini e la Regione. Riaprire il concorso ai sensi della normativa citata dal’assessore, cambiare il criterio della o far finta di nulla e andare avanti così com’era previsto prima.