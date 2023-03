Il concorso azzerato "Il primario entro maggio"

Concorso per il primariato del pronto soccorso e dell’Obi (Osservazione breve intensiva) all’ospedale di Torrette: dalla determina firmata dal direttore generale dell’azienda ospedaliero-universitaria delle Marche scompare la questione dirimente della parità di genere tra i membri della commissione giudicante. Smentito, nero su bianco, quanto detto il 7 marzo scorso durante la seduta del consiglio regionale dall’assessore alla sanità, Filippo Saltamartini: "È intervenuta una nuova norma che modifica l’assetto delle commissioni e dunque sospendiamo il concorso adeguandolo alle norme" aveva detto Saltamartini durante la seduta registrata. In realtà di questa parte non vi è alcuna menzione nel documento firmato dal nuovo Dg di Torrette, Armando Gozzini, che al Carlino dichiara: "Entro la fine di maggio, dopo oltre tre anni, il pronto soccorso di Torrette avrà un suo primario. Detto questo vorrei precisare come fino a oggi il reparto non sia rimasto sguarnito, anzi, è stato brillantemente portato avanti dalla dottoressa Contucci, la Facente Funzione, specie nel periodo drammatico della pandemia. Sul fatto che il concorso sia stato bandito otto mesi fa e si arrivi a compimento solo ora non ci vedo nulla di strano". In effetti non sarebbe la prima volta, diverso il discorso sull’opportunità di bloccare e cancellare un concorso arrivato alle battute decisive a settembre 2022 con la decisione di bandirne uno nuovo: "La legge regionale sulla sanità è cambiata e con essa l’assetto generale con l’adozione delle Ast e delle aziende ospedaliere, con Torrette leader che ha anche cambiato denominazione. Tante modifiche virtuose in vista di una crescita dell’asset che, a mio avviso, richiedeva di modificare i termini del concorso dell’importante reparto _ aggiunge il Dg di Torrette _. Le parole dell’assessore sul concorso? Non so cosa abbia detto l’assessore, io seguo i fatti dell’azienda e non mi baso su ciò che scrivono i giornali". Infine le parole di Gozzini sul rischio di eventuali ricorsi da parte dei candidati arrivati in fondo al vecchio concorso: "Siamo in un Paese democratico, facciano pure. Noi ci siamo tutelati chiedendo consulenze ai migliori studi legali oltre che quello al nostro interno. La procedura è trasparente e a garanzia dei candidati".