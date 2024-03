Il condizionamento degli influencer

Quella dell’influencer è una figura che utilizza i social per condizionare le vite dei fruitori orientandone prevalentemente gli acquisti. Questi personaggi cercano il modo migliore di catturare l’attenzione del pubblico, al fine di essere seguiti da più spettatori possibile, per i quali essi diventano delle figure di riferimento con cui interagire quotidianamente, entrando così nella vita dei loro followers. Quindi i creator iniziano a pubblicizzare prodotti anche in maniera implicita, ad esempio indossando un capo di abbigliamento oppure utilizzando un prodotto. In questo modo il follower, nel tentativo di somigliare al proprio idolo, è indotto ad acquistare questi articoli. Così il fruitore, che desidera svago o informazione, diventa un consumatore, mentre l’influencer e i suoi sponsor guadagnano. Questa forma di condizionamento, se da un lato non è etica, tuttavia non può essere non considerata un mestiere: infatti, bisogna avere determinate abilità, come carisma, capacità di esprimersi correttamente, capire ciò che può attrarre una determinata categoria di spettatori e intercettare i loro bisogni, cercare degli sponsor, pianificare l’attività economica e saper utilizzare le nuove tecnologie. Questi sono tutti requisiti per essere un influencer di successo. Ma chi riesce ad affermarsi, nonostante l’elevata concorrenza, benché da un lato possa guadagnare molto, deve tuttavia rinunciare alla propria vita privata, scegliendo di esporre al pubblico la sua famiglia e i propri amici.

Francesco Severini IIIA