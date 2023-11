Il condominio resta al freddo. Collemarino torna ad insorgere: "Abbiamo sollecitato l’Erap"

Condominio al freddo, ci risiamo. Dopo la battaglia dell’inverno scorso, in cui 56 appartamenti popolari per un totale di circa 200 persone che vi abitano, sono rimasti per settimane senza riscaldamento a causa di molte morosità relative al pagamento della bolletta del gas, in via Levi il copione del 2022 si ripete. Siamo sempre nel quartiere di Collemarino dove le famiglie non possono contare nei termosifoni accesi nonostante ci sia il via libera già dai primi di novembre di poter accendere le caldaie. Una residente è tornata a segnalare il problema al Carlino. La cittadina ha scritto all’Erap, perché parliamo di un condominio di case popolari, per capire come mai la caldaia centralizzata non è stata ancora accesa. "Dopo giorni di silenzio è arrivata una risposta alla mia mail – racconta la residente – che mi lascia perplessa perché la situazione dovrebbe essere ben nota all’ente". La cittadina informava l’ente regionale per l’abitazione pubblica che oltre alla caldaia spenta in via Levi c’è l’erba ancora alta, morosi che non pagano le utenze dovute, sub affitti addirittura, e sfratti non ottemperati. L’Erap, che ha risposto via mail tramite il presidente Saturnino Di Ruscio, ha assicurato che su quanto di loro competenza faranno tutti gli accertamenti mentre su altre questioni, come la caldaia spetta all’amministratore di condominio intervenire. Mercoledì nel maxi condominio sono stati trovati, affissi sui portoni di ingresso, degli avvisi proprio per il riscaldamento ancora spento. L’impianto di riscaldamento centralizzato ha riscontrato "delle serie problematiche – informa l’amministratore – che tecnici ed Erap stanno stanno cercando di risolvere". Non c’è ancora una data precisa per l’accensione della caldaia e si chiede ai residenti "ancora un po’ di pazienza perché l’obiettivo è di sistemare definitivamente il problema in modo da rendere l’impianto perfettamente funzionante, per trascorrere l’inverno al caldo". Ma il problema della caldaia si trascina dal 2022. Nei mesi più freddi, erano dicembre e gennaio, aspettavano la riparazione di un guasto e prima ancora l’ente non faceva accendere perché non tutti pagavano i consumi. "Si doveva operare prima – insiste la residente che ha fatto la segnalazione – non tre settimane dopo l’accensione".

Marina Verdenelli