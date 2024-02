Il Conero Golf club torna in piena attività: al via la stagione

La Coppa di febbraio, andata in scena sabato 17, ha aperto la stagione agonistica del Conero Golf. Un clima mite ha accompagnato i giocatori che sono scesi in campo sul percorso del circolo di Sirolo già in ottime condizioni. Mario Giordani ha vinto la gara completando le 18 buche da campionato in 83 colpi, 12 oltre il par previsto per i professionisti. In prima categoria Luca Rocchetti (36) giocando i colpi del livello assegnato, ha preceduto Luca Omenetti (34) e Davide Magi (33).

In seconda giornata da incorniciare per Moreno Gasperri che ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto, ben 43, risultando irraggiungibile per i bravi Andrea Manini e Paolo Ferroni, appaiati sul secondo gradino del podio a quota 37. In terza categoria Adolfo Recchioni (39) ha vinto il testa a testa con Luca Cangenua e Marco Franceschetti, superati di un solo colpo. Giulio Fiori (37) è stato premiato quale miglior senior.

Domenica 25 febbraio è in programma la Sunday Cup, con formula a coppie.

Andrea Ronchi