"Il Coniglio Cantastorie a Falconara: Riscopriamo le Persone Storiche"

È in programma stasera alle 21, all’auditorium Oriana Fallaci, l’iniziativa ‘Il coniglio cantastorie racconta’, organizzata dalla Bottega d’arte creativa di Sandro Carloni in collaborazione con il Comune di Falconara. Castelferretti continua a riscoprire personaggi storici del paese, descritti da un inedito cantastorie. L’evento è giunto alla sua seconda edizione, dopo gli importanti numeri registrati all’esordio, e i racconti sono ispirati alle poesie di Palmina Possanzini, in arte Peppina di Maiolin, e ai racconti del giornalista Sirio Sebastianellile e del professor Fabio Maria Serpilli, con memorie curiose di personaggi di Castelferretti di ieri, di oggi e di domani. Hanno collaborato alla realizzazione anche Pietro Amagliani, Anacleto Novelli e Romano Abate. Il coniglio cantastorie è un personaggio realizzato dall’artista scultore Sandro Carloni che si ispira alla figura dei cantastorie degli anni Quaranta e Cinquanta, che si spostavano di casa in casa per allietare le festività di tradizione popolare di autori sconosciuti. L’appuntamento odierno, tra musiche, poesie e luci, è a ingresso libero e gratuito. A condurlo lo stesso Sandro Carloni, che ha curato la scenografia.