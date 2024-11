Il coniglio Pinky entra nella Rainbow

La Rainbow, fondata da Iginio Straffi a Loreto, celebre per le fatine Winx e i Gormiti, annuncia l’acquisizione di tutti i diritti della storica proprietà intellettuale italiana di Pinky, il leggendario coniglio rosa creato da Massimo Mattioli. "Questa acquisizione arricchisce ulteriormente il già variegato portfolio del Gruppo, permettendo di esplorare nuove direzioni nel mondo dell’intrattenimento", dice la società. Con il suo umorismo surreale e le rocambolesche avventure, Pinky ha conquistato diverse generazioni di lettori fin dal suo debutto nel 1973 sulle pagine de Il Giornalino. "Attraverso l’operazione, Rainbow pone le basi per dare nuova vita a uno dei personaggi più amati e iconici del fumetto italiano, confermando la propria volontà di continuare a investire nel patrimonio artistico italiano, valorizzando i classici del fumetto e proponendoli in chiave moderna". "I personaggi di Massimo Mattioli sono stati tra i più avanguardisti e innovativi del panorama fumettistico italiano - dichiara Straffi -. Per noi è un grande onore acquisire la sua opera più longeva e trasversale".