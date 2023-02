Il consigliere di Interporto Marche al mega cantiere di Amazon

Fervono i lavori per la realizzazione dell’"hub degli hub" Amazon all’Interporto. Decine di ruspe sono al lavoro da inizio mese alla Coppetella dove ieri è approdato anche il consigliere di amministrazione di Interporto Marche nonché responsabile di Confartigianato Gilberto Gasparoni che commenta via social postando le foto del mega cantiere: "Sono in corso i lavori al cantiere di Jesi adiacente all’Interporto delle Marche per la realizzazione del nuovo polo logistico". Al lavoro c’è la Techbau, la stessa società che aveva realizzato prima della firma definitiva dell’accordo dei sondaggi sul terreno della stessa zona. La data di inizio lavori indicata nel tabellone è il 26 gennaio, quella di fine il 12 agosto del prossimo anno. Dunque al massimo per la fine dell’estate il polo del colosso americano dovrebbe essere realtà. Nella zona sta sorgendo un villaggio dove a marzo arriveranno dalle 150 alle 200 persone e da maggio a luglio saliranno a 800 per realizzare uno stabilimento che sarà lungo 330 metri e alto 25.

Sa. fe.