Il consigliere Mosca rappresenterà il Comune alla Commissione europea

Il consigliere comunale Giacomo Mosca, tra i più giovan d’Italia, è stato eletto per rappresentare il Comune di Jesi all’interno della rete Belc (Build Europe with Local Council) della Commissione Europea. Belc, ovvero "costruire l’Europa con i consiglieri locali" lanciato dalla Commissione Europea vuole rafforzare l’impegno e promuovere dibattiti su tali tematiche e sul futuro dell’Europa. "E’ un grande piacere e onore per me – commenta Mosca - rappresentare questo Consiglio e la città tutta in una dimensione molto più grande della nostra Jesi. Un ringraziamento a tutto il consiglio comunale, che ha indicato il mio nominativo per ricoprire questo ruolo, e un ringraziamento particolare al sindaco Lorenzo Fiordelmondo, all’assessora Emanuela Marguccio e al segretario del Pd Stefano Bornigia che mi ha dato questa possibilità di crescita. Sarà per me un impegno serio e diretto con e per i nostri cittadini, riportando loro quanto apprendo e ricevo grazie a questo strumento, oggi più che mai, fondamentale per fornire maggiori accessi, fondi, collaborazioni, eventi e relazioni alla nostra Jesi".