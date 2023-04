Il consigliere Pergolesi riparte con la Ong Resq

E’ pronto a salpare da Napoli il consigliere comunale di Diritti al Futuro Enrico Pergolesi che, per la seconda volta in due anni, si fermerà cinque settimane sulla nave dell’ong ‘ResQ - People Saving People’.

"Si risale a bordo della ResQ a cercare di evitare morti in mare, questa volta non per motivi personali, non per non sentirmi in colpa di non aver fatto qualcosa mentre la gente muore. Questa volta la motivazione è fortemente politica, questa volta, dopo ciò che è successo a Cutro, quando i responsabili della Ong mi hanno contattato per chiedermi se ero disposto a ripartire mi son detto che la miglior opposizione che si può fare a questo governo inumano, che parla di esseri umani come ‘carichi residuali’, che per la sua inadempienza ha lasciato morire più di 90 persone, la miglior opposizione, dicevo, è esserci" le parole di Pergolesi.

Sette mesi fa l’alluvione ha avuto la casa alluvionata ma la volontà di aiutare è ancora più forte: "Terrò una sorta di diario di bordo per aggiornare quanti vorranno quello che accade in mare, tra salvataggi e difficoltà" ha spiegato. Per lui è già tempo di ringraziamenti: "Voglio ringraziare di nuovo le Brigate Volontarie per l’Emergenza, senza i quali non avrei mai avuto quei contatti che mi permettono di ripartire, ringraziare Diritti al Futuro, che perde per un po’ il consigliere comunale ma che mi appoggia in questa scelta, e ringraziare soprattutto chi mi è stato vicino e sostenuto durante la precedente esperienza".