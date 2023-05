Il Consiglio cambia volto: tra new entry e non eletti

Il sindaco più 16 consiglieri (10 di maggioranza, 6 di opposizione). Tra ritorni, esclusioni "eccellenti" e new entry rispetto alla composizione finale della precedente consiliatura. La prospettiva odierna non tiene conto delle imminenti nomine degli assessori (5) e della futura elezione del presidente del Consiglio. Basti pensare all’assessore uscente Raimondo Baia, che tornerà da esterno (non si è ricandidato, ma è stato l’artefice di Falconara 2028). Una volta delineato l’Esecutivo Signorini-bis, in Consiglio spazio per almeno altri cinque consiglieri (verosimilmente due per Falconara in Movimento, due per Uniti per Falconara e uno per Direzione Domani). Stando ai 16 eletti.

Partendo dalla maggioranza, Fim ne avrà 4 (contro i 5 del 2018), Upf 3 (uno in meno), Dd 2 (uno in più) e F2028 1. In quota Fim ritroveremo Luca Cappanera (182 preferenze), Romolo Cipolletti (171), Valentina Barchiesi (162) e Valeria De Luca (129), tutti uscenti. Non rieletti Luca Grilli (92 preferenze, arrivato settimo) e Mario Zizzamia (39, 13esimo). Senza dimenticare il seggio di Baldassini, in Fim cinque anni fa e perso per strada quando approdato al Misto.

Anche in Upf tante "vecchie" conoscenze: Goffredo Brandoni (262), Clemente Rossi (155) e Giorgia Fiorentini (134). Non ricandidato Maurizio Andreoni, non rieletti Stefania Marini (79 preferenze, settima) e Raimondo Mondaini (58, 11esimo). Per Dd due volti nuovi: Matteo Maculan (213) e Ilenia Orologio (116), già data come assessore. L’esponente uscente Ivano Astolfi, quest’anno, era in Fim (111 preferenze, quinto, primo dei non eletti). F2028 porterà Stefano Veronese (46), anch’egli mai entrato prima.

Minoranza. Il Pd conquisterà 4 seggi (uno in più, al netto della scissione con Federici poi passato a Italia Viva): Annavittoria Banzi (già in Consiglio nell’ex Margherita in epoca Carletti sindaco), mrs preferenza Laura Luciani (366), rieletta, e i nuovi Loredana Pettinelli (144) e Francesco Mancinelli (141). Uscirà di scena, invece, il pezzo da novanta dem Marco Luchetti (non ricandidato). Cic aveva un consigliere (Marco Grattafiori, 88 voti) e una ne avrà (Lara Polita, 249). Debutto dei Riformisti con Marco Baldassini. Tra i big del vecchio Consiglio fuori anche Franco Federici (Iv, non ricandidato) e Bruno Frapiccini (M5s, non rieletto), oltre ad Elisa Penna, quota Lega ma candidata in Upf. Ha toccato 78 preferenze, dovrebbe spettarle un assessorato.

Giacomo Giampieri