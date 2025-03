Il Consiglio comunale aperto su Edison: c’è il no di tutti i partiti all’impianto di rifiuti pericolosi

Una seduta fiume e una larga partecipazione, ieri, per il Consiglio comunale straordinario che aveva come unico punto all’ordine del giorno la discussione sull’impianto di trattamento di rifiuti proposto da Edison. L’assise civica di Jesi ha approvato una mozione unitaria con il quale s’impegna il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e la Giunta "a continuare a fornire ogni contributo tecnico e politico necessario a dare seguito, in ogni sede e fase del procedimento, al parere negativo già espresso dal Consiglio comunale con la risoluzione del 24 settembre 2024". Il documento bipartisan è stato sottoscritto e controfirmato da maggioranza e opposizione. Nel dibattito sono intervenuti anche il presidente della Provincia Daniele Carnevali e il liquidatore giudiziale del Consorzio Zipa Camillo Catana Vallemani. Presenti, inoltre, numerosi cittadini e rappresentanti dei comitati, compresi quelli dell’Assemblea permanente ‘Stop Edison’, che assieme alla politica – in questi mesi – non hanno mai difettato nel promuovere iniziative e manifestazioni per ribadire un no corale all’impianto. Nella mozione, inoltre, è stato ratificato l’impegno "a ribadire la posizione già espressa dal Comune di Jesi con nota del 12 febbraio 2025 rispetto all’arresto del procedimento autorizzativo", anche in ordine a quanto emerso nella seduta di ieri. Il Comune aveva chiesto, proprio quel giorno, al Consorzio Zipa di esprimersi al fine di permettere alla Provincia di Ancona – l’Ente deputato a decidere – di bloccare il provvedimento sulla richiesta di Edison. Questo perché, ancora prima e durante una riunione con i comitati, era stato fatto emergere quello che potrebbe rappresentare un possibile vizio: il mancato assenso preventivo da parte del Consorzio Zipa al contratto di locazione dell’area. Ad ogni modo ora si guarda alla scadenza del prossimo 31 marzo. La data in cui Edison dovrà presentare le proprie controdeduzioni e, nel frattempo, la città attende con impazienza. Prima della pronuncia della Provincia.