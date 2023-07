"Il Consiglio ha ritrovato la sua dignità"

Il presidente del consiglio comunale Massimo Bello fa il punto dopo due anni e mezzo di mandato dell’Amministrazione targata Massimo Olivetti. E oggi torna a riunirsi, prima della pausa estiva, il consiglio comunale.

Presidente, dopo due anni e mezzo di mandato, qual è il bilancio?

"Un bilancio senz’altro positivo. L’Aula, nel suo complesso, ha prodotto centinaia di provvedimenti, alcuni dei quali hanno determinato scelte e impegni strategici per il nostro territorio. Tra gli altri, desidero ricordare le tre manovre finanziarie e di bilancio, con cui Senigallia ha messo in cantiere progetti e iniziative di qualità, nonostante le difficoltà incontrate a causa delle gravi calamità, che hanno colpito la nostra comunità".

Obiettivi raggiunti?

"L’istituzione Consiglio ha recuperato prestigio e riacquistato il ruolo di organo di governo fondamentale. Rappresenta l’intera città e, come tale, ha il dovere di occuparsi delle esigenze del territorio e della crescita culturale, sociale ed economica della comunità".

Come definirebbe la sua presidenza?

"Con un profilo dinamico, istituzionale, e improntata, soprattutto, a far emergere la dignità di un organo di governo, il Consiglio appunto, a cui il nostro ordinamento giuridico ha affidato un ruolo strategico nel rapporto tra gli organi di governo del Comune. Il mio compito, in questo mandato, è quello di declinare positivamente i vari aspetti, che compongono e che circondano l’organo Consiglio".

Quali sono le novità introdotte con la sua presidenza?

"Tra le tante, il nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni, il nuovo sistema multimediale per la gestione delle sedute consiliari e commissariali, la presenza nel sito internet del Comune di un’ampia sezione dedicata al Consiglio e ai Consiglieri, la riorganizzazione degli uffici della presidenza e dei gruppi consiliari, l’accreditamento e l’attività di rappresentanza della presidenza verso altri enti ed istituzioni".

Alcuni obiettivi da raggiungere, nei prossimi mesi?

"L’aggiornamento e la rivisitazione di alcuni strumenti normativi fondamentali per l’ente, tra cui la riforma dello statuto e del regolamento di contabilità, oltre all’introduzione di nuovi regolamenti comunali per disciplinare meglio alcune funzioni riservate ai Comuni, che il nostro ente non ha ancora adottato".

Qual è stato, secondo lei, l’intervento più incisivo adottato fino ad ora dal Consiglio?

"Senz’altro la manovra finanziaria e di bilancio. Un atto che ogni anno si ripete e che rappresenta la massima manifestazione di volontà istituzionale, operativa e concreta del consiglio comunale, relazionandolo di fatto e in diritto con gli altri due organi, sindaco e giunta, visti i contenuti strategici del provvedimento".

Silvia Santarelli