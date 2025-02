"Il Consiglio su Edison di giovedì. Esclusa la maggioranza della città"

Consiglio aperto su Edison giovedì 6 marzo, l’affondo delle civiche: "Seduta fissata in un giorno infrasettimanale, di mattina, escludendo la stragrande maggioranza dei cittadini". Il presidente Luca Polita respinge "al mittente ogni strumentalizzazione in merito alla volontà di voler negare la partecipazione".

Ieri lo strappo, dopo la nota di Per Jesi, Jesiamo e Patto per Jesi: "Perché non convocarlo di sabato? Perché non permettere alla città di partecipare in massa? La risposta è chiara: perché non lo vogliono – l’ira dell’opposizione –. Non basta. Non solo viene reso difficile per i cittadini essere presenti, ma non risultano nemmeno invitati a parlare i comitati, le associazioni e i movimenti che da oltre un anno lottano contro la realizzazione dell’impianto".

Infine la richiesta a Polita di "smarcarsi da questa strategia di chiusura" e di rivedere la decisione. Dal canto suo il presidente chiarisce che "convocare il Consiglio di sabato (o in orario non lavorativo) significa, per l’Ente, dover sostenere ingenti costi per il lavoro straordinario dei dipendenti che con la loro preziosa collaborazione ci aiutano a svolgere i lavori in aula. Non sono disposto a costringere il Comune a sostenere costi che possono essere evitati".

Sulla partecipazione, Polita rivendica che "in questa consiliatura è stata prevista l’attivazione della diretta streaming anche per le Commissioni", spiegando di aver seguito la richiesta di convocazione del Consiglio straordinario su Edison seguendo "la lettera firmata da 11 consiglieri, i quali chiedevano di poter analizzare le novità procedurali alla luce dell’ormai famoso vizio ‘Zipa’".

Per lui "non corrisponde al vero neanche la circostanza addotta dai civici laddove si sostiene che non sono stati convocati i comitati", confermando che il presidente del Comitato Smia Paolo Gubbi è stato invitato. Su Edison, dice, "non intendo prendere lezioni da nessuno", essendo "stato tra i primissimi in città ad oppormi a tale progetto".