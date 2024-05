Il Consiglio vara l’aumento della Tari

Via libera dal consiglio comunale all’aumento Tari del 7,4 per le utenze domestiche e del 7.8 per le imprese (non domestiche), "ma il prossimo anno questa tassa dovrebbe scendere". E’ quanto emerso ieri in aula chiamata a votare il bilancio consuntivo e le nuove tariffe Tari. Secondo quanto rimarcato dal dirigente del settore Gianluca della Bella "per il 2025 sono a bilancio 200mila euro di spesa in meno" e dovendo la tassa coprire la spesa relativa ai rifiuti, dovrebbe arrivare con il prossimo anno la tanto attesa diminuzione sulle tasche dei cittadini. Sono ormai anni che la Tari aumenta costantemente, quest’anno in maniera più importante per effetto dell’inflazione. Si attende anche per questo il passaggio al gestore unico che, ottimizzando il servizio, dovrebbe abbassare i costi e quindi anche la relativa tassa. Non è stato ancora presentato all’Ata il piano economico finanziario per l’affidamento in house del servizio ma entro il mese di giugno l’iter dovrebbe essere definito.