Il conto dei dazi di Trump sull’Europa: "Il 9% del nostro export va negli Usa"

Il 9 per cento dell’export regionale viaggia verso gli Stati Uniti. Se fossero imposti i dazi americani anche all’Unione Europea, quali scenari per le imprese marchigiane? Al momento c’è apprensione e incertezza, guardando all’evolversi delle complesse dinamiche geopolitiche. Secondo l’analisi dell’Ufficio studi di Confartigianato Marche, ammonta a 1.832 milioni di euro l’export manifatturiero verso gli Usa negli ultimi 12 mesi (a settembre 2024). Per presidente e segretario dell’associazione di categoria, Moira Amaranti e Gilberto Gasparoni "il grado di esposizione sul mercato statunitense, misurato come rapporto tra le esportazioni nell’ultimo anno sul valore aggiunto, per le Marche è pari al 4,7 per cento: è dell’8,6 per cento per la provincia di Ascoli Piceno, del 6,1 per cento per la provincia di Ancona, del 3,9 per cento per Pesaro Urbino, del 2,3 per cento per Fermo e dell’1,9 per cento per Macerata".

Anche il Centro studi di Cna Marche ha elaborato alcuni dati (Istat): la principale voce di esportazione dalle Marche agli Usa è rappresentata nei primi nove mesi del 2024 dagli articoli farmaceutici (220,2 milioni di euro). Segue la meccanica (178,8 milioni). Al terzo posto tessile, abbigliamento e calzature (137 milioni), poi i prodotti in metallo (109,1 milioni di euro) e mobili e altri prodotti manifatturieri (97,7 milioni). "Ci auguriamo – hanno commentato presidente e segretario di Cna Marche, Paolo Silenzi e Moreno Bordoni – che prevalga il buon senso e si trovi un accordo tra Unione Europea e Stati Uniti altrimenti le Marche subiranno comunque pesanti conseguenze. Gli Usa sono il terzo Paese di destinazione del nostro export per complessivi 935 milioni di euro tra gennaio e settembre dello scorso anno. Una prima stima del nostro Centro studi prevede un calo dell’export marchigiano verso gli Usa tra il 10 e il 20 per cento, se si ipotizzano dazi generalizzati del 10 per cento su tutte le merci". La moda nel Fermano e nel Maceratese, i prodotti della chimica e della farmaceutica nella provincia di Ascoli Piceno, la meccanica tra Pesaro Urbino e Ancona, i settori più esposti. Motivi per i quali per Cna Marche è opportuno "tornare a fare le valigie per conquistare nuovi mercati". La cui ricerca, per Confartigianato Marche, va sostenuta " con interventi pubblici".