Il convegno di Unarma per le indagini digitali

Grande partecipazione per il convegno ‘Dentro la prova digitale – Attività di polizia giudiziaria dalla perquisizione all’analisi forense’ promosso dalle Segreterie regionale Marche e provinciale di Ancona di Unarma Associazione Sindacale Carabinieri.

L’evento si è tenuto nei giorni scorsi all’hotel Touring di Falconara, riunendo numerosi rappresentanti delle forze armate e di polizia, nonché delle organizzazioni sindacali.

Al centro del dibattito le indagini informatiche nelle varie fasi delle attività di polizia giudiziaria. I lavori, svolti in due sessioni, hanno visto l’intervento di alto profilo tecnico del dottor Luca Russo, specializzato in Digital forensics ed esperto qualificato in Criminologia, Antropologia e Scienze investigative.

Tra i temi affrontati, le varie fasi dell’attività di polizia giudiziaria alla ricerca della prova digitale, che vanno dalla perquisizione informatica, alle procedure di sequestro degli apparati, alle conseguenti attività tecniche di acquisizione delle prove.

A margine, il segretario generale regionale di Unarma Marche Giuseppe Palermo ha sottolineato: "Abbiamo ritenuto indispensabile l’organizzazione di questo seminario in quanto crediamo che la formazione su questa determinata materia sia importante per gli operatori di polizia, per poter meglio affrontare i reati che ogni giorno si consumano sul web. Purtroppo la criminalità cibernetica è in continua evoluzione e richiede competenze tecniche aggiornate per investigare, raccogliere prove e proteggere i sistemi".

Dunque, ha aggiunto, "siamo sicuri che questi eventi formativi possano aiutare a migliorare la già alta professionalità delle forze dell’ordine, in quanto è fondamentale saper raccogliere, preservare e analizzare le prove digitali in modo corretto e nel rispetto delle legge".