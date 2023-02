È noto che nel mondo dello sport a livello agonistico gli atleti debbano fare molti sacrifici per ottenere i risultati a cui aspirano. Disciplina e dedizione sono requisiti fondamentali per diventare campioni. Durante le competizioni gli sportivi non hanno giorni di pausa, osservano un’alimentazione sana e corretta e non si concedono mai distrazioni. Tutto questo per diventare i numeri uno, l’ambizione personale giustifica questi sacrifici. Ahimé ci sono dei casi in cui degli allenatori, a livello agonistico, hanno passato il limite. Sono frequenti commenti esageratamente negativi sulla fisicità degli allievi, che li mettono in ridicolo di fronte ai compagni di squadra facendoli sentire inadeguati in modo che seguano delle diete troppo pesanti. In questi casi non si tratta più di volontà personale ma di indottrinamento, soprattutto quando gli atleti in questione sono giovanissimi e insicuri. Questo porta ad un pessimo rapporto con il cibo e con la propria immagine. La maggior parte di questi avvenimenti non vengono denunciati per paura, ma alcune coraggiose ginnaste hanno raccontato come i propri allenatori le sottoponevano a delle diete disumane che hanno causato loro dei problemi alimentari come la bulimia o l’anoressia. Secondo me il sacrificio a livello agonistico non deve superare il benessere psico fisico e, non meno importante, è che non deve mancare la supervisione costante delle famiglie che, riscontrando un problema nei loro figli, possano intervenire in maniera decisa.

Emma Orsetti 3A