Il Corinaldo frena in vetta. Fc Osimo, altra vittoria

La prima di ritorno in Seconda Categoria vede il parziale stop della capolista del girone C Corinaldo, che pareggia 1-1 (gol di Biagini, per i locali Fratoni) sul campo della Serrana e ora sente il fiato sul collo in classifica di Ostra e Argignano, entrambe vittoriose, con quest’ultima in particolare che fa il colpo in trasferta espugnando 1-0 il campo del Cupramontana grazie a una rete di Murolo.

Nel girone D nulla cambia in alto, dove la capolista è sempre l’FC Osimo, ancora primo grazie all’unica rete, di Piccini, che decide il derby con l’Osimo Stazione Five. Una doppietta di Ghergo lancia invece il Loreto che batte 4-1 la Giovane Offagna e sale al secondo posto approfittando del ko interno del San Biagio (ora terzo) contro la Nuova Sirolese, che con la marcatura di Mingo fa il colpaccio e rinsalda il quarto posto, rimanendo agganciata al treno delle tre big del girone.

Sedicesima Giornata. Girone C. Risultati. Cupramontana-Argignano 0-1; Le Torri Castelplanio-Terre del Lacrima 1-1; Leonessa Montoro-OJ Falconara 1-0; Ostra Calcio-Aurora Jesi 3-1; Olimpia Ostra Vetere-Trecastelli 1-1; Palombina Vecchia-Rosora Angeli 0-2; Serrana-Corinaldo 1-1; Monsano-Avis Arcevia 0-0. Classifica. Corinaldo 34; Ostra Calcio, Argignano 33; Olimpia Ostra Vetere, Terre del Lacrima 29; Avis Arcevia 25; Monsano 24; Trecastelli 21; Palombina Vecchia, Cupramontana 19; Le Torri 17; Serrana 16; Leonessa Montoro 15; Aurora Jesi 12; Rosora Angeli, OJ Falconara 11. Prossimo turno. Argignano-Olimpia Ostra Vetere; Aurora Jesi-Leonessa Montoro; Avis Arcevia-Cupramontana; Corinaldo-Ostra Calcio; OJ Falconara-Le Torri Castelplanio; Rosora Angeli-Monsano; Terre del Lacrima-Palombina Vecchia; Trecastelli-Serrana 1933.

Girone D. Risultati. Atletico Ancona-Villa Musone 0-1; Candia Baraccola-SA Castelfidardo 1-2; Colle 2006-Agugliano Polverigi 0-1; Europa Calcio-Ankon Dorica 2-3; FC Osimo-Osimo Stazione Five 1-0; Loreto-Giovane Offagna 4-1; Piano San Lazzaro-GLS Dorica 2-0; San Biagio-Nuova Sirolese 0-1. Classifica. FC Osimo 38; Loreto 36; San Biagio 34; Nuova Sirolese 32; SA Castelfidardo 29; GLS Dorica 28; Ankon Dorica, Agugliano Polverigi 27; Villa Musone 22; Candia Baraccola, Piano San Lazzaro 21; Osimo Stazione Five 13; Giovane Offagna 12 (-1); Europa Calcio 10; Atletico Ancona 9; Colle 2006 2. Prossimo turno. Agugliano Polverigi-Europa Calcio; Ankon Dorica-San Biagio; Giovane Offagna-FC Osimo; GLS Dorica-Loreto; Nuova Sirolese-Piano San Lazzaro; Osimo Stazione Five-Candia Baraccola; SA Castelfidardo-Atletico Ancona; Villa Musone-Colle 2006. Andrea Pongetti