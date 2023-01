"Il corpo e il sogno", le opere di Ilaria Dursotti esposte alla Galleria Puccini fino al 21 gennaio

Prosegue con successo alla Galleria d’Arte Puccini di Ancona, in via Matteotti, la mostra dell’artista anconetana Ilaria Durisotti. Fino al 21 gennaio negli spazi espositivi della ‘Puccini’ si potranno vedere opere radunate sotto il titolo ‘Il corpo e il sogno’. Come scrive Federica Lazzarini, l’artista "opera con tecniche miste dagli effetti impattanti, attraverso messaggi plurimi, grati alla tradizione espressionista e surrealista dei primi anni del Novecento, le cui novità stimolano l’invenzione creativa (di contro ad una tecnica ad olio, che, pur nella sua resa, risulta talvolta forse costrittiva), per assistere al divampare di quelle che diverranno delle vere pratiche artistiche, con la messa in campo di procedure materiche come il collage’. La mostra è visitabile dal mercoledì al sabato (ore 17-19.30).