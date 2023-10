Il "Corridoni-Campana" ha vinto la 17esima edizione del contest: "Che impresa, ragazzi"

L’istituto superiore Corridoni-Campana di Osimo ha vinto la 17sima edizione del contest "Che impresa ragazzi!" organizzato da Feduf in collaborazione con Museo del risparmio di Intesa Sanpaolo, per Marche e Abruzzo. La classe 5C sia, guidata dalla prof Sabina Marchetti, ha vinto con il progetto imprenditoriale "Back-phone srl", una start up impegnata nel ricondizionamento dei cellulari.