"Il corro per la vita a Senigallia: domenica si parte dal Foro Annonario"

‘Io corro per la vita’, domenica torna la manifestazione dedicata alla prevenzione e alla promozione di stili di vita sani, organizzata da Fidapa Bpw Italy in collaborazione con l’Atletica Senigallia. Partenza alle 10 dal Foro Annonario, in apertura del Mese in Rosa dedicato proprio alla prevenzione dalle malattie oncologiche femminili. Il percorso comprende un tratto di lungomare e per le vie centro fino al ritorno al Foro Annonario. Durante la camminata ci saranno alcune tappe con l’intrattenimento affidato ai Tamburini e Sbandieratori e con giochi vari. La "passeggiata per la vita" sarà preceduta, sabato 30 settembre alle 16,30 da un convegno all’Auditorium San Rocco dedicato a "Lo sport come risorsa nella malattia", coordinato dalle dottoresse e socie Fidapa Cristina Angeletti, Veronica Quagliarini e Emanuela Vignoli. Il ricavato della manifestazione, che prevede un’iscrizione, sarà devoluto ad Andos e Aos, che si occupato di sostenere i malati oncologici, e alla ricerca.