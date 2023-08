Il corso perde un’altra vetrina Grandinetti Basic chiude il negozio

Grandinetti Basic, il negozio di calzature all’angolo tra corso Garibaldi e via Marsala chiude i battenti. Già da alcuni giorni il locale si stava via via svuotando dopo la svendita promozionale terminata sabato scorso e con il personale impegnato a preparare gli ultimi scatoloni prima di abbassare definitivamente la saracinesca. La merce verrà portata nel negozio Grandinetti in corso Garibaldi 32, accanto allo storico punto vendita al civico 30. "E’ più corretto parlare di un trasferimento piuttosto che di una chiusura - precisa la titolare Maria Ida Grandinetti - abbiamo deciso di utilizzare quello spazio ‘jolly’ che era rimasto chiuso dopo il Covid trasferendovi la merce dalla precedente location dove eravamo in affitto".

Insomma Grandinetti, che l’anno prossimo festeggerà i 40 anni di attività nel capoluogo, si "ridimensiona" ma continuerà a offrire ai clienti tutta la qualità di capi di abbigliamento e accessori rigorosamente Made in Italy. "Per fortuna siamo forti e andremo avanti – precisa la titolare - ma anche la città dovrebbe fare un passo avanti, un salto di qualità. Siamo tra le realtà imprenditoriali più longeve qui e non solo nel nostro settore, purtroppo a volte sembra che Ancona sia tarata sulla mediocrità, basta guardare gli arredi e le fioriere di corso Garibaldi, che è la vetrina commerciale del capoluogo. Speriamo che al più presto vengano smantellate".

E se il mondo della moda sta cambiando in tutta Italia, con il proliferare di catene e multinazionali di fast fashion e articoli low price nei centri storici e nelle aree commerciali di un po’ tutte le città, Ancona sembra non saper valorizzare a sufficienza le sue eccellenze artigianali. "Anche a Milano, dove trascorro alcuni mesi all’anno, la situazione non è poi molto diversa – prosegue Grandinetti - la città si è imbruttita e i grandi gruppi ormai stanno monopolizzando tutte le location. Del nostro glorioso Made in Italy è rimasto ben poco".

E ancora: "Abbiamo molti clienti stranieri alto spendenti che si riforniscono da noi perché si è instaurato negli anni un rapporto di fiducia e perché sanno di trovare qui la qualità e l’eccellenza artigianale italiana". L’azienda fu fondata nel 1946, immediato dopoguerra, a Porto Recanati da Pino Grandinetti poi portata avanti con passione e grande professionalità dai figli Nazareno, scomparso alcuni mesi fa, e Maria Ida. Che racconta: "Abbiamo servito intere generazioni di clienti e visto il mondo del commercio cambiare. La prossima sfida sarà quella di approdare nel mondo digitale con e-commerce e vendite online. Ammetto che siamo rimasti un po’ indietro su questo fronte".

