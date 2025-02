"Il costo della sosta è troppo alto"

"La posizione qui a piazza Roma è buona, ma in questo momento c’è una sofferenza incredibile. Sono cinquant’anni che sono qui, il problema è la carenza dei parcheggi, e quelli che ci sono che sono troppo cari. E poi i lavori in corso, adesso quelli del Mercato delle Erbe, ma anche gli altri, tutta una serie di circostanze che disincentivano le persone. Il risultato è che in centro non ci viene più nessuno. A Piazza d’Armi, invece, adesso è pieno di gente, perché c’è il parcheggio gratuito. Chi viene in centro, invece, paga molto, oppure rischia la multa. Il corso è bello perché c’è il passeggio, dicono, ma in realtà c’è poca gente. Vengono al sabato, ma sono altre persone, che lavorano tutta la settimana".