"Il Covid resiste, servono attenzione e vaccini"

"Il Covid è ancora tra noi, il virus non può essere derubricato a un semplice raffreddore. La gente tenga alta la guardia, specie i soggetti fragili, e si vaccini". Il ‘tana libera tutti’ in corso ormai da alcuni mesi in Italia e nelle Marche, sollecitato anche da alcune scelte politiche, non piace al primario della divisione di Malattie infettive dell’ospedale di Torrette, Marcello Tavio. L’esperto virologo di fama nazionale invita la popolazione anziana a proteggersi: "È stato dimostrato che i nostri vaccini hanno funzionato bene, a differenza di quanto accade ad esempio in Cina _ spiega Tavio _, eppure la percentuale degli over 70 e dei pazienti con comorbidità (altre patologie, ndr.) che si sono sottoposte ai richiami vaccinali è bassissima. Credo che le cause siano due. La prima riguarda noi scienziati divulgatori, invece di instillare dubbi e dividerci sui temi legati alla pandemia avremmo dovuto rafforzare la nostra credibilità e invece non sempre è stato così. La gente dovrebbe fidarsi di chi si occupa di certe tematiche nella vita e invece temo che qualcosa non abbia funzionato. I divulgatori avrebbero dovuto discutere della pandemia e chiarirsi di persona, non attraverso gli schermi televisivi. E poi c’è una seconda causa molto più semplice: le persone vogliono dimenticarsi di questo incubo e qui sta l’errore. La pandemia da Covid-19 potrà essere definitivamente risolta quando si dimostrerà il suo allineamento a una classica influenza stagionale. Così ancora non è". Per quanto concerne i numeri del Covid all’ospedale di Torrette, l’aggiornamento di ieri parla di 33 casi suddivisi in diverse realtà ciniche: 16 sono suddivisi equamente tra le due Malattie infettive, divisione e clinica, 2 sono in terapia intensiva ordinaria e 1 in quella cardiochirurgica (tutti con Covid e non per Covid, ossia sono entrati in ospedale per altre problematiche e sono risultati anche positivi), mentre 14 sono dislocati in vari reparti. Si tratta dei resti dei focolai delle settimane scorse in vari reparti: "La linea adottata dalla nostra direzione è ottimale perché consente anche a noi di respirare e in generale all’ospedale di non dover chiudere intere unità operative. Il paziente che risulta positivo in ortopedia piuttosto che in pneumologia, neurologia o in gastro resta sotto sorveglianza lì _ aggiunge il virologo di Torrette _. Per questo posso dire che la situazione è stabile e anche dal pronto soccorso il flusso di pazienti positivi al Covid è normale. Polmoniti gravi da Covid? Ormai sono casi rarissimi, la prova che il vaccino ha funzionato limitando quadri clinici gravi e un tempo mortali". Infine le varianti: "Fino a che da noi ci sono sotto varianti con nomi fantasiosi, Gryphon, Cerberus ecc siamo tranquilli. Il problema è se il virus ha un cambio di passo e assume una nuova lettera greca" conclude Marcello Tavio.