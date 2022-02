Un’altra vittima del Covid all’ospedale Carlo Urbani: si tratta di un 57enne residente in città ma di origini straniere. Non vaccinato, aveva patologie pregresse tra cui alcune considerate fattori di rischio particolari per questo virus, ed era ricoverato da una ventina di giorni all’Urbani dove i medici le hanno tentate tutte per salvargli la vita. Ricoverato in Terapia intensiva il cuore del cinquantasettenne ha cessato di battere per sempre mercoledì. Intanto sono tornati anche i pazienti che combattono contro le conseguenze del virus al pronto soccorso: ieri erano due quelli in attesa di un posto letto. Mentre alla covideria allestita all’interno della Broncopneumologia i pazienti sono di nuovo saliti a 21 e cioè il massimo della capienza per questo reparto. Due i pazienti in terapia intensiva ancora positivi al virus, mentre altri si sono negativizzati con il passare del tempo perché le degenze medie per i pazienti più gravi sono piuttosto lunghe in questa quarta ondata. Ma intanto arrivano anche buone notizie sul fronte Covid dalla città. Si sono dimezzati in una settimana i positivi al Sars Cov2: siamo passati da oltre mille della scorsa settimana ad appena 500 (499 secondo il report di ieri), mentre le quarantene restano alte e sopra le mille unità. Un dato incoraggiante anche se sono ancora piuttosto numerose le classi in quarantena o con positività tra bambini e insegnanti.

Sa.fe.