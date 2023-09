"Il Cpr nell’ex caserma Aeronautica militare"

Restano insistenti le voci sul Centro di permanenza e rimpatri da predisporre a Falconara. Voci, appunto, nulla di più. Ma la presenza di operai al lavoro nell’area dismessa dell’Aeronautica militare, nei pressi dell’aeroporto, fa sobbalzare il consigliere d’opposizione Marco Baldassini: "Abbiamo già tante problematiche in materia di sicurezza, questa scelta darà il colpo di grazia alla città almeno che sindaco, prefetto e questore non pretendano per Falconara un’implementazione delle forze dell’ordine e magari anche dell’Esercito".

Non c’è nulla di ufficiale, al momento. Ed è bene chiarire che siamo ancora alla fase delle ipotesi. Dopo l’approvazione dell’emendamento al Decreto Sud, avvenuta lunedì scorso, il Governo Meloni starebbe valutando di istituire 21 Cpr per i migranti, tanti quanti le regioni, e di qui si è tornati a pensare alla "soluzione Falconara", già accostata in passato a una simile proposta, in quanto realtà vicina all’aeroporto. Mentre trapela contrarietà da parte della Regione e dello stesso sindaco Stefania Signorini, il capogruppo delle civiche Vola Falconara, Ancora Falconara e Riformisti per Falconara si unisce al coro dei perplessi, inaugurato dal Pd marchigiano: "Da quanto si è appreso, il Cpr dovrà sorgere nell’area ex Aeronautica militare, in via del Fossatello, davanti all’ex hotel Avion – dice Baldassini –. Peraltro l’area che ho indicato nel 2020, durante la pandemia da Covid-19, per allestire l’ospedale da campo militare per far fronte all’emergenza sanitaria. Allora la proposta è stata bocciata dal sindaco e dalla sua maggioranza con la scusa ‘sono questioni di competenze’".

Seppure la decisione in merito alla realizzazione di un Cpr è prettamente nazionale, dunque in capo all’Esecutivo, e sta già trovando le resistenze bipartisan di alcuni governatori, se solo dovesse prendere quota a Falconara, per Baldassini, anche il primo cittadino non sarebbe esente da responsabilità.

"Ha tenuto all’oscuro la cittadinanza – accusa – e si piega inerte alla volontà dello Stato centrale ‘amico’, a discapito della città e delle periferie già degradate e inesistenti per questa amministrazione".

Quindi riferisce dei lavori: che siano propedeutici al Cpr? "Da circa dieci giorni gli operai sono impegnati nella realizzazione di un muro probabilmente di delimitazione, lato fosso. Contestualmente le reti di filo spinato lungo la recinzione esistente sono state sostituite ed implementate". Le perplessità di Baldassini: "La pericolosità di un Cpr è risaputa – denuncia - perché i migranti irregolari alla prima occasione favorevole tendono a fuggire dallo stesso per vagare nel territorio italiano".

Giacomo Giampieri