Il ct Mancini alla mostra romana "Ecco i grandi delle mie Marche"

Da Roberto Mancini a Vittorio Sgarbi per promuovere le Marche e ricordare ciò che ha reso grande questa terra. All’inaugurazione dell’esposizione di Roma c’era pure il governatore marchigiano, Francesco Acquaroli. Una mostra il cui titolo è già un programma: "Le Marche. L’unicità delle molteplicità". Perché se l’eccellenza è una dote, allora "le Marche possiedono tutte le qualità che altre regioni non possono vantare". Insomma, le Marche rappresentano un patrimonio del saper essere e del saper fare, frutto di una lunga tradizione culturale, artistica e artigianale, tutte di uguale valore e unicità. La mostra di palazzo Poli, inaugurata ieri e visitabile fino al 28 maggio, ha visto la presenza, tra gli altri, del ct jesino, Roberto Mancini, e di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura. Insieme ad Acquaroli, c’erano anche gli onorevoli Lucia Albano (sottosegretaria all’economia), Emanuele Prisco (all’interno), Mirco Carloni (presidente commissione agricoltura della Camera), il senatore Guido Castelli (commissario straordinario per il sisma) e l’assessore regionale Francesco Baldelli. "Un luogo fantastico, è stata un’ottima intuizione allestire la mostra in questa prestigiosa cornice che affaccia sulla fontana di Trevi – ha detto Acquaroli – La mostra farà scoprire le Marche attraverso le storie dei tanti personaggi, per ammirare pezzi unici a loro appartenuti, in un luogo straordinario. Sono convinto dell’efficacia dell’iniziativa perché riesce a mettere insieme una molteplicità di aree di interesse: lo sport, la cultura, l’arte, la scienza. Vari aspetti, come varie sono le Marche, l’unica regione rimasta in Italia a declinarsi (ancora) al plurale. Questo va visto con orgoglio – ha sottolineato il numero uno di Palazzo Raffaello – come pure l’idea di dare lustro e ringraziare chi, col suo operato, nel presente e nel passato, ha reso importante la nostra storia, il nostro territorio e l’Italia intera, conservando sempre un attaccamento alla terra d’origine". Foto, documenti, oggetti personali, video e musiche delle figure che si sono contraddistinte e che hanno reso le Marche una regione creativa e competitiva. Donne e uomini illustri che hanno cambiato la storia operando in molteplici ambiti. Per Mancini, reduce dalla vittoria col Malta e testimonial della sua regione, le sue "Marche sono una regione fantastica. Non solo perché ci sono nato, che è un sentimento che viene dal cuore, ma perché penso davvero che sia una terra piena di persone perbene, di luoghi fantastici e poi, come dimostra la storia, è stata piena di personaggi incredibili. In fondo, la mostra lo illustra bene. E il calcio può trovare spazio in questa esposizione poiché arte e calcio sono sulla stessa lunghezza d’onda. Il calcio è arte".

Cosa sono le Marche? Andatelo a chiedere a Leopardi, a Raffaello Sanzio e al casco di Valentino Rossi. Un territorio che ha visto nascere il pianista Giovanni Allevi e il jazzista Raphael Gualazzi. Senza dimenticare la donna che disse no a Hollywood, Virna Lisi, di Ancona. Ne sanno qualcosa anche Maria Montessori (di Chiaravalle), o Gioachino Rossini. Ma anche Corrado Cagli ed Elisa Di Francisca. L’esposizione è curata da Alessandro Nicosia, organizzata e realizzata da COR (Creare Organizzare Realizzare), con la collaborazione di Rai Teche e Archivio storico Luce. Nicolò Moricci