Il cuore dei volontari. Raccolta di solidarietà

La bussola è nelle parole di Madre Teresa di Calcutta: "Solo la condivisione può sconfiggere la povertà". E sono parole che stanno animando, e guidando, i volontari delle parrocchie di Falconara e delle associazioni Tenda di Abramo, Unità di Strada-RiBò, Emporio solidale della Caritas, Avulss, Gruppo volontariato vincenziano e Casa Regina Pacis nella raccolta di solidarietà di beni per le persone in difficoltà di Falconara, partita nelle scorse settimane e che terminerà domenica 22 dicembre. I prodotti richiesti vanno dai generi alimentari, riso, farina, sale fino, alimenti in scatola, olio extravergine di oliva, tè e caffè solubili, merendine e biscotti, per arrivare a quelli per l’igiene personale come shampoo, bagnoschiuma, dentifricio e spazzolino, passando per quelli per la pulizia (detersivi per la casa, le stoviglie e il bucato) o coperte e sacchi a pelo. "Sono beni che arriveranno in mano a tanti volontari che operano tutti giorni sul campo – scrivono per sostenere la mobilitazione –. Sono persone motivate che si adoperano gratuitamente, in collaborazione con i servizi pubblici, per ridare dignità a persone e famiglie che si trovano in stato di bisogno e di grave emarginazione". La consegna potrà essere fatta durante le celebrazioni delle messe, all’Emporio solidale della Caritas di via Trento 24 il mercoledì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 18, nonché alla Caritas di San Giuseppe, il martedì dalle 17.30 alle 18. La novità risiede nella presenza di alcuni volontari, sabato 14 dicembre e domenica 15, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19, ai mercatini di Natale al Centro Pergoli. "La condivisione di un piccolo dono, se fatto da tante persone, può fare la differenza e contribuire al benessere di chi è in grave difficoltà. Aiutaci ad aiutare", il messaggio di chi ha ben chiaro il concetto del mettersi a disposizione del prossimo.

gi. gia.