Il cuore ferito da animi troppo agitati

Andrea Massaro

Quando si parla di esseri umani bisognerebbe pulire bene la punta della penna. Chi approfondisce le questioni in maniera seria, con dovizia di particolari e non lanciando ami e casaccio dandoli in pasto agli squali social, dovrebbe sapere che dietro le storie di degrado urbano ci sono vissuti di sofferenza, famiglie triturate, anime calpestate, futuro inesistente, diritti violati. L’autocritica è doverosa perché da mesi ci troviamo ad affrontare una problematica che pesa sulle nostre coscienze. Ancona ha dei problemi, ma non da due-tre giorni. Da anni. Il primo è legato alla presenza di gruppi di extracomunitari "difficili".