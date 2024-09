Il Cus Ancona prepara il debutto in Coppa, coach Battistini: "C’è grande entusiasmo"

Primo impegno ufficiale il 21 settembre in casa con lo Jesi per la Coppa della Divisione (con solo Under 23); il 12 ottobre il via al campionato di Serie B con la prima giornata sempre in casa con il Città di Chieti. Nel mentre una preparazione atletica iniziata a Posatora il 26 agosto. A fare il punto della situazione il tecnico cussino Francesco Battistini: "L’entusiasmo è alle stelle. Come prima cosa cercheremo di consolidare il gruppo, favorendo l’inserimento dei nuovi arrivati, cosa che abbiamo sempre fatto nel migliore dei modi negli anni passati. Il primo obiettivo sarà quello di sempre, ovvero il mantenimento della categoria nel minor tempo possibile, poi passo dopo passo potremo toglierci delle soddisfazioni e ambire a traguardi più prestigiosi". Il Cus Ancona farà parte del girone D insieme ad altre sei marchigiane, tre abruzzesi e una emiliana. Lo zoccolo duro sarà formato dalle Marche: Cus Ancona, Corinaldo, Recanati, Etabeta Fano, Cus Macerata e le neo promosse Nuova Juventina Montegranaro e Jesi. La novità riguarda l’inserimento delle tre squadre abruzzesi: Chieti, Teramo e Real Dem. Per l’Emilia Romagna, invece una sola compagine, il Faenza. "In linea di massima possiamo dire che buona parte di queste formazioni le conosciamo, soprattutto le marchigiane, anche se sono anni che non incontriamo Jesi e Montegranaro, stessa cosa per le tre abruzzesi - continua Battistini -. In questo girone, a mio avviso equilibrato, ci sono diverse neo promosse che si presenteranno con tanto entusiasmo, in più il Real Dem, squadra di Montesilvano, appena retrocessa dalla A2, che vorrà tentare una immediata risalita".

Alice Mazzarini