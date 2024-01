Il "Cyrano de Bergerac" di Cirillo parte per una lunga tournée

Al via la tournée 2024 del ‘Cyrano de Bergerac’ di Edmond Rostand, con adattamento e regia di Arturo Cirillo.

Il pluripremiato spettacolo, co-prodotto da Marche Teatro, è ripartito ieri dal ‘Ventidio Basso’ di Ascoli Piceno (replica oggi) dopo qualche giorno di riallestimento, ed ora si prepara a toccare altre 19 città italiane, dopo le 115 recite e le 30 città già toccate lo scorso anno.

A Cirillo è stato assegnato il Premio Associazione Nazionale dei Critici di Teatro 2023 come regista e attore del ‘Cyrano’ (oltre che per ‘Il gioco del panino’, sempre prodotto da Marche Teatro), che ha vinto inoltre per i migliori costumi di Gianluca Falaschi il Premio Le Maschere del Teatro 2023.

Lo spettacolo ha inoltre ottenuto numerose candidature ai Premi Ubu (regia e costumi) e al Premio Hystrio Twister come miglior spettacolo dell’anno.

La tournée toccherà Reggio Emilia, Rovereto, Trieste, Piacenza, Rho, Figline Valdarno, Salerno, Pavia, Vigevano, Ferrara, La Spezia, Asti, Verona, Cagliari, Sassari, Bologna, Roma e Padova.

Il Cyrano vede in scena oltre a Cirillo, anche Rosario Giglio, Francesco Petruzzelli, Irene Ciani, Giulia Trippetta e Giacomo Vigentini. Scene di Dario Gessati, costumi di Gianluca Falaschi, disegno luci di Paolo Manti, musica originale di Federico Odling.