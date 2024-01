Il "Da Vinci" di Jesi premiato dalla "Cesare Pozzo"

Studenti del quinto liceo scientifico "Leonardo Da Vinci" di Jesi protagonisti dell’incontro tenutosi al Ridotto delle Muse, ad Ancona. La mattinata è stata organizzata dalla società nazionale di Mutuo Soccorso "Cesare Pozzo" per premiare i ragazzi. Da molti anni in ogni regione le sedi della Cesare Pozzo erogano "sussidi allo studio" nei confronti dei figli dei soci che hanno ottenuto risultati lodevoli nel loro percorso di formazione. Due anni fa il sodalizio ha sperimentato un nuovo tipo di sostegno: sussidiare le scuole che hanno formato gli studenti meritevoli, coinvolgendo questi ultimi in un’attività progettuale.