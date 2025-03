Il "Dantedì" a Morro d’Alba: fra danze e passeggiate infernali

Oggi a Morro d’Alba bambini e genitori potranno celebrare il Dantedì al Museo Utensilia, con il laboratorio ludico-didattico "I mostri di Dante", dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Ispirato al libro di Mirko Volpi con le illustrazioni di Laura Vaioli e Giacomo Guccinelli il laboratorio prevede una mostra che racconta Dante e parla dei mostri che si trovano nel suo immaginario inferno e altri giochi da tavolo ispirati alla Divina Commedia. L’Ingresso è di 4 euro a bambino, mentre sarà ridotto per adulti. Info 328 5487491. Per gli appassionati del periodo Medioevale, e non solo, dalle ore 17, presso l’Auditorium Santa Teleucania, e in piazza Barcaroli, si terrà l’esibizione di danze storiche a cura dell’Associazione di rievocazione storica Armati dell’Antica Marca.