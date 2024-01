Il debutto di Marco Romizi: "Mi è mancato solo il gol"

Il pareggio contro il Notaresco ha un dolce sapore. Tra infortuni e squalifiche non si poteva chiedere di più alla Vigor di Clementi, eppure se quella punizione di Romizi a tempo scaduto fosse entrata, l’entusiasmo nella spiaggia di velluto sarebbe stato difficile da contenere. "Valuto positivamente la mia prestazione – afferma Romizi –. Sono riuscito a rimanere in campo per tutti i novanta minuti ed è un buon risultato, se consideriamo che la settimana scorsa sono stato bloccato dalla febbre. Peccato per la punizione nei minuti finali: ci credevo, ci ho sperato, non sono riuscito a regalarmi l’esordio perfetto per appena una manciata di centimetri".

Niente gol, ma l’impatto con il mondo Vigor è più che positivo per l’ex centrocampista del Bari. "Senigallia è la piazza ideale per lavorare con serenità – rimarca Marco Romizi –. Il Bianchelli è uno stadio molto caldo, la curva ha tifato con passione e correttezza sino alla fine e questo aspetto è molto importante per chi scende in campo". Soddisfatto per l’ambiente e per l’atteggiamento della squadra, Romizi ha apprezzato la capacità del gruppo di sopperire alla non trascurabile mancanza di nove giocatori. "Le assenze ci sono e non possiamo fare finta di nulla, ma la Vigor è una squadra solida, il gruppo è unito e sa come affrontare i momenti più delicati della stagione – continua Romizi –. Abbiamo avuto le nostre occasioni, forse con un pizzico di fortuna in più avremmo potuto portare a casa i tre punti". Alla Vigor è mancato il guizzo in fase offensiva. Nonostante l’ottima prova di tutti gli elementi chiamati in causa da Clementi, l’assenza di Kerjota si è fatta sentire. Scontata la squalifica, il funambolo albanese tornerà arruolabile e con lui potrebbero rivedersi altri elementi imprescindibili della rosa vigorina come: Denis Pesaresi, Bucari, Bartolini e Baldini. In questa fase del campionato ogni giorno di riposo può risultare fondamentale in vista della tanto temuta serie di ferro contro Chieti, L’Aquila e Campobasso. Tre appuntamenti che orienteranno il cammino dei rossoblu, tre partite che riveleranno il destino della Vigor in questo girone così competitivo. Sfide difficili e stimolanti da affrontare con lucidità e concentrazione, ma prima ci sarà la delicata trasferta in casa del Matese. I campani stanno facendo i conti con la classifica preoccupante, motivo in più per non sottovalutare in alcun modo un turno che di semplice non ha nulla.