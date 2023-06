"Il debutto e oggi la Maturità Ma non sarò una bambolina"

Lunedì il battesimo nell’aula consiliare come più giovane consigliera della storia anconetana (18 anni compiuti nel novembre scorso), oggi la prova d’italiano e domani quella di matematica dell’esame di maturità. Giulia Fedele, sta succedendo tutto adesso?

"Il periodo più intenso e bello della mia vita. Non è stato facile portare avanti lo studio per l’esame e la campagna elettorale. Per fortuna ho ricevuto tanto appoggio dai miei insegnanti che hanno consentito di organizzarmi bene. È successo spesso nelle settimane scorse che io studiassi nella sede elettorale di Daniele (Silvetti, ndr) tra un’iniziativa e l’altra. Non so come ce l’abbia fatta".

Con quali aspettative si appresta a iniziare l’esperienza della maturità?

"Molto alte, ci arrivo con 38 crediti formativi su 40, posso puntare al 100. Ho studiato tanto, mi sono data da fare, me lo merito".

In mezzo pure l’ingresso in consiglio comunale (128 voti nella civica del sindaco Silvetti, Ancona Protagonista): quale ricordo si porterà dentro dalla prima seduta di lunedì?

"Banalmente mi sono emozionata pure per il ‘Cavaliere’ con su scritto il mio nome, la deferenza del personale comunale, le formalità. Il primo giorno il clima è stato sereno e disteso, di massima collaborazione con la minoranza ed è ciò che auspicavo. Non mi sono voluta esporre troppo come prima volta, ma non sarà sempre così".

Cosa intende?

"Che non sarò una bambolina, lì in disparte, buona solo per votare".