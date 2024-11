Il decollo di Barcellona. Ryanair fa 25 anni e progetta il futuro

Tanto atteso, a lungo desiderato dai marchigiani. Finalmente arrivato grazie a Volotea. È stata una giornata importante, quella di ieri, per l’Ancona International Airport. Coincisa con il primo collegamento aereo per Barcellona. A bordo del volo inaugurale erano presenti 149 passeggeri. Grazie a due frequenze settimanali – il lunedì e il venerdì – e ad un’offerta complessiva di 31mila posti in vendita, il vettore spagnolo assicurerà una rotta diretta dal Sanzio alla Spagna. Primo a gioire il governatore Francesco Acquaroli, esprimendo soddisfazione in una riflessione generale sulla crescita e sullo sviluppo dell’aeroporto quale "un elemento essenziale per il rilancio del tessuto imprenditoriale marchigiano e del turismo". Per lui, "i dati dimostrano che le politiche intraprese dalla Giunta insieme alla dirigenza dello scalo sono quelle giuste: nel primo trimestre del 2024 il traffico passeggeri è cresciuto del 21 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in un contesto dove il traffico italiano è cresciuto del 12 per cento e quello europeo del 9 per cento – ha detto –. Un trend confermato anche negli ultimi mesi. Record a luglio con un 20 per cento di crescita e significativi incrementi degli arrivi stranieri".

A ruota l’amministratore delegato di Aia, Alexander D’Orsogna: "Siamo molto felici di arricchire la proposta di destinazioni da e per l’aeroporto di Ancona, contribuendo così a generare nuovi flussi turistici incoming e rendendo il territorio locale sempre più connesso con le principali mete europee – la voce –. La partnership con Volotea ha portato i suoi frutti sia all’aeroporto che all’intero comparto turistico della regione ed auspichiamo che diventi sempre più profonda con l’attivazione futura di nuove rotte". Oltre a Barcellona, Volotea opera anche Parigi Orly (Francia), che registra straordinarie performance per capacità di riempimento degli aerei, e Catania, Olbia e Palermo (in Italia). Orgogliosa l’international market director Volotea Valeria Rebasti, secondo la quale i collegamenti internazionali e le rotte domestiche "contribuiscono al rafforzamento del turismo incoming, creando nuove opportunità di crescita per l’intero territorio".

E le novità non sono affatto finite. Perché sempre ieri, Ryanair – per cui nei mesi scorsi si discuteva di una possibile ‘base’ proprio al Sanzio – ha lanciato l’operativo invernale. Un anno importante, il 2024: il 25esimo consecutivo per le attività all’aeroporto di Ancona, dopo quel primo volo del 1999 su Londra. Da allora Ryanair ha trasportato oltre 4,3 milioni di passeggeri. Nella Winter ‘24 sono previsti 20 voli settimanali (+67 per cento rispetto al ‘23), con le rotte da e per Londra, Bruxelles e Catania, aumentate nelle frequenze. Per Fabrizio Francioni, head of communications Italy Ryanair, "questo importante traguardo evidenzia la continua crescita di Ryanair e il suo impegno ad Ancona, portando crescita, investimento e posti di lavoro nella regione". La chiosa di D’Orsogna su Ryanair: "Ci auguriamo che la nostra collaborazione diventi sempre più forte con l’attivazione di nuovi itinerari nel prossimo futuro".