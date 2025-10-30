Il decollo di Buffa al ’Sanzio’: "Cinque anni per rilanciarsi"

di Alfredo QuartaANCONASiciliano di Trapani, 50enne, gli ultimi dieci anni trascorsi in Qatar all’aeroporto di Doha come Senior Operations Manager, sposato e con due figli. Un inizio di carriera, da giovanissimo, nel settore dei bagagli dello scalo della sua città, poi lo studio fino a diventare pilota. Una malattia l’ha portato a lasciare le cabine di pilotaggio e seguire la carriera da manager con, nel frattempo, due lauree alle spalle. E’ l’identikit del neo amministratore delegato dell’Ancona International Airport che ha accettato la proposta dell’azionista di maggioranza, il fondo inglese Njord, di tornare in Italia per gestire il rilancio dello scalo marchigiano. E da parte di Giorgio Buffa nessun volo pindarico ma i piedi ben saldati a terra: "Dobbiamo fare di più, per i passeggeri, per l’infrastruttura, per il cargo. E’ fondamentale mettere al centro la persona". Ecco questo è un aspetto distintivo del manager: avere un contatto forte col territorio e mettere in pratica quelle che sono le esigenze che arrivano dal mondo imprenditoriale, turistico, dai semplici cittadini che vogliono spostarsi con gli aerei. "E’ necessaria una fase di ascolto che mi permetta di realizzare quello che sarà il piano strategico dello scalo. Servirà qualche mese, ma conto entro febbraio di poter mettere nero su bianco il piano di sviluppo".

Uno dei punti cruciali è capire su quale tipo di scalo si vuole puntare: "Ci sono varie ipotesi, da quelli specializzati nei voli low cost, oppure di ’nicchia’ dedicati a collegamenti più ricercati, ma questo ha bisogno anche di un’accoglienza diversa, oppure business. Inoltre sarà necessario non sovrapporti con gli scali vicini, sarebbe dannoso e inutile. Ma tutto questo si potrà verificare dopo aver ricevuto imput dall’ascolto". Una data comunque c’è: è il 2030, cinque anni. E’ il tempo che l’ad Buffa e l’azionista di maggioranza (il 9% è in mano alla Regione Marche) si sono dati per rilanciare o meglio potenziare il ’Sanzio’: una strategia di medio termine. "Per ottenere risultati credo sia fondamentale essere presenti, avere pazienza e fiducia. Il tutto e subito – sottolinea – non porta a nulla".

E infatti Buffa glissa su nuovi voli o rotte intercontinentali nel futuro: "La stagione estiva del prossimo anno al momento resta uguale a quella di quest’anno, pensare ad altri collegamenti ad ora è più che prematuro proprio per quella necessità di verificare cosa è più opportuno mettere in campo". In quest’ottica si inserisce il discorso relativo al turismo "per il quale dobbiamo pensare che le Marche non sono Ibiza e quindi si rende necessario capire su quali fronti agire per potenziare questo settore importante anche dal punto di vista economico".

Discorso a parte i voli di continuità territoriale: "Lunedì prossimo presenteremo i collegamenti con Roma e Milano che saranno effettuati dalla compagnia Dat che conosco. Sono affidabili e seri". Ma c’è una tegola: non partirà il terzo collegamento della continuità territoriale, quello con Napoli. La compagnia (Volotea) che si era aggiundicata la tratta tramite il bando ha fatto un passo indietro e adesso Enac sarà costretta a mettere in campo una procedura d’urgenza per trovare un altro vettore.