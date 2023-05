"Il decoro aiuta i piccoli esercenti"

La città sta scontando una sorta di smarrimento "commerciale", solo in parte dovuto a una generale difficoltà data dalla contrazione dei consumi che sta falcidiando le imprese in tutta Italia. Manca una cabina di regia, un Osservatorio compartecipato da tutte le associazioni di categoria che faccia da coordinamento tra le attività, che sia in grado di far fronte alle esigenze dei consumatori, sia residenti che turisti, nel centro storico ed in tutto il territorio comunale, ma che possa anche essere di riferimento per affrontare le dinamiche del mercato delle locazioni commerciali e della diversificazione e omologazione dell’offerta.

Si riduce il numero dei residenti e di conseguenza si riduce il numero di negozi di abbigliamento, fiori, libri, giocattoli, ferramenta, oggettistica, alimentari e tanti altri.

Escono dal territorio, anzi quasi scompaiono, per trasformarsi nell’offerta delle grandi superfici specializzate fuori dalla città.

Il commercio di vicinato deve invece ritornare in città ed avere gli strumenti per sopravvivere, tra tutti una città più vivibile e decorosa, perché è presidio di socialità e aggregazione, un riferimento a salvaguardia del tessuto sociale cittadino.

L’originalità dell’offerta la determinano le idee delle nuove generazioni imprenditoriali che spero siano illuminate e che sappiano coniugare l’offerta commerciale con le nostre risorse ambientali. Una buona offerta commerciale, secondo il mio parere, non la fanno solo i prodotti, ma anche la bellezza del luogo, il contesto urbano.