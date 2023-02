Il decoro e la scoperta dell’acqua calda

Andrea Massaro

La scoperta dell’acqua calda sta nel farneticare mirabolanti rivendicazioni giornalistiche ("Come avevamo detto noi", "Guardate come avevamo ragione" e bla bla) a proposito di un tema dibattuto più o meno da secoli: il decoro di Ancona.

Pardon, non da secoli. Perché i nostri antenati ci raccontano di una città molto più bella ed accogliente di adesso. Quindi, volando basso come è nel nostro stile, parliamo di ciò che sappiano. Degli ultimi dieci, venti anni. Non c’è dubbio che l’immagine di Ancona sia decaduta. Un capoluogo di regione non può avere strade da percorso di guerra in pieno centro.