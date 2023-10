Il degrado delle fontane: "Situazione disastrosa, questo ci hanno lasciato. Ma sistemeremo tutto"

Dopo la nostra inchiesta sullo stato di degrado di diverse fontane della città, arriva il chiarimento da parte del Comune. A parlare, è l’assessore al Decoro urbano, Daniele Berardinelli: "Dispiace tornare su questi argomenti perché si tratta di cose che avevamo già detto all’indomani del nostro insediamento. Piazza Diaz è messa male, ma ci stiamo lavorando, così come su tutte le altre fontane". Nel nostro tour del degrado, avevamo incontrato diversi cittadini che si dicevano "dispiaciuti per le condizioni" in cui versano le fontane del capoluogo. Non solo in centro, ma anche in periferia (vedi piazza Salvo D’Acquisto). In piazza Rosselli, la fontana venne inaugurata nel 2015 e ora è senza acqua e luci da tempo. L’aveva notata anche uno dei nostri lettori, Luigi Fiordelmondo: "Gli zampilli d’acqua? Non ne ricordo da tempo. E ora, in assenza di manutenzione, è ridotta ad una lamiera informe, simile ad un barattolo di pelati arrugginito. Si parla tanto di decoro e allora si desse un’occhiata a questo sfregio che fa bella mostra di sé a chi giunge in Ancona col treno. Che figura facciamo con turisti e pendolari?" scrisse il nostro lettore. Ma la lunga lista si arricchisce delle due fontane di piazza del Papa (quella a mezzaluna è spenta), quella del Boia è "poco valorizzata", così come quella di Cucchi, al porto, o quella di piazza Stamira (senza neanche più i pesci). Splendono, invece, la fontana del Calamo e dei Cavalli.

Assessore Berardinelli, che pensa?

"Nulla di nuovo, in realtà".

In che senso?

"All’indomani del nostro insediamento, avevamo già prospettato i versanti su cui intervenire. Comprese le fontane della città. E io avevo già rilasciato dichiarazioni in merito. È uno dei primi temi affrontati. La situazione che abbiamo trovato era disastrosa e ci stiamo mettendo mano".

Da dove inizierete?

"Per ogni fontana del centro (piazza Diaz), una in periferia (quella di piazza Salvo D’Acquisto verrà finalmente riattivata)". Come dice lei, però, ne avevate già parlato mesi fa…

"Sì, ma i tempi non sono così veloci. Piazza Diaz è da troppi anni in condizioni penose. Per questo abbiamo dato incarico al tecnico che si sta occupando dei laghetti del Passetto di realizzare un progetto anche per la piazzetta del viale della Vittoria. Però purtroppo, a causa di alcuni lavori stradali effettuati in passato, il canale di scarico della fontana di piazza Diaz è ostruito e il suo svuotamento sarà più complesso. Dovremo prevedere l’intervento di AnconAmbiente".

Perché in piazza Roma la fontana, di sera, a volte, è spenta?

"Se c’è qualcosa da mettere in evidenza, la accendiamo".

E in piazza del Plebiscito? Ce n’è una della prima metà del XIX secolo…

"Anni fa funzionava. Ma ci sono state diverse scelte dell’amministrazione precedente, forse intraprese pure per risparmiare, non si riesce a capire, a mio avviso incomprensibili. Inutile fare polemica, stiamo mettendo mano a tutto. Altra cosa interessante che lei ha sollevato è piazza Rosselli, uno degli scandali della città. Secondo me, per quella rotatoria della stazione che dovrebbe fungere da biglietto da visita di Ancona, non è stato fatto un buon bando per la gestione. Solo due aziende hanno fatto richiesta di mettere mano e mantenerla come sponsor".

Cosa succede per le rotonde? "Che le aziende che vogliono sponsorizzare quegli spazi, possono farlo, a patto che si occupino della manutenzione. Come quella alla Baraccola, davanti ´Rosso pomodoro´".

E la fontana dei ´Due soli´, di Cucchi?

"Lì, la faccenda è complessa, quella struttura ha dei problemi, ma non c’è nulla in cantiere al momento. Quando si riavvicinerà la buona stagione, ci penseremo. Intanto, però, piazza Stamira rivivrà per la passeggiata da mare a mare. Stiamo lavorando con diversi architetti. I pesci rossi nella vasca? Non so se torneranno, dato che i bambini li tolgono dall’acqua persino al Passetto".