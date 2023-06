Il degrado regna sovrano: tanti i pericoli

Buche lungo i lastroni di cemento, moli transennati da più di un anno, sporcizia, ferri arrugginiti.

La spiaggia del Passetto chiede attenzione e cura. Con giugno ormai iniziato e i primi bagnanti arrivati per godersi un po’ di mare il litorale ieri non si presentava affatto bene. Eclatante il dislivello tra il camminamento e la spiaggia nel tratto che precede di pochi metri l’arrivo alla seggiola del Papa.

Lì sono stati abbattuti tutti gli appoggi in legno, ritenuti abusivi, ma non si è fatto nulla per sostituirli con qualcosa che permetta ai bagnanti di arrivare in spiaggia in sicurezza. Per arrivare alla battigia si deve scivolare su una discesa di sassi. Un molo che si trova a metà percorso, tra lo stabilimento balneare e la seggiola del Papa ha ancora i nastri bianchi e rossi di un anno fa, messi per non far accedere al ponteggio perché bisognoso di un restauro.

Ferri arrugginiti e immondizia sono stati lasciati tra il mare e la spiaggia con zero operazioni di pulizia. Eppure la spiaggia è sempre più gettonata sia dagli anconetani che dai turisti. Arrivarci però è una camminata ad ostacoli. I danni delle mareggiare invernali, che hanno aggravato la pavimentazione gruviera, non sono stati ancora riparati. Unica nota positiva l’ascensore, già in funzione per agevolare l’arrivo in spiaggia di chi non può farlo a piedi lungo la scalinata, anche questa per metà ancora impacchettata sempre per ristrutturazioni in corso. Per il Passetto si può fare di più. La città aspetta.