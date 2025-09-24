Il delitto del garage. Colpi da più direzioni. L’ombra dei due killer

LORETO (Ancona)

Colpito alla testa più volte e con due mazzette da muratore fino a ucciderlo provocandogli un trauma cranico encefalico. Sono compatibili con i due attrezzi da lavoro, trovati accanto al corpo, i colpi inferti su Ettore Alessandro Sorrentino, il 45enne di Castelfidardo trovato morto venerdì scorso, a Loreto, dentro un garage di via Altotting. A dirlo sono i primi esiti dell’autopsia che è stata espletata dai medici legali Loredana Buscemi ed Eva Montanari, all’ospedale regionale di Torrette. Il numero dei colpi ricevuti (la quantità non è stata calcolata con esattezza perché lo stato in cui versava il cadavere non lo ha permesso) ha acceso il dubbio che gli aggressori fossero più di uno. I colpi sono arrivati sia da davanti che da dietro. Per chiarire la dinamica dell’aggressione i medici legali hanno chiesto di fare un nuovo sopralluogo, nei prossimi giorni, nel garage che è ancora sotto sequestro giudiziario. Intanto le due mazzette, che presentavano tracce di sangue, ieri mattina sono state oggetto di un accertamento disposto dalla Procura. Si cercano le impronte di chi le ha manipolate ed eventuali tracce da cui ricavarne anche un dna. La morte di Sorrentino, sempre stando ai primi riscontri dell’autopsia, è compatibile con il giorno della scomparsa, quello del 15 settembre scorso, quando, attorno alle 23, ha salutato l’anziana madre con cui viveva a Castelfidardo per poi uscire. Sempre ieri sono iniziati gli accertamenti su due cellulari del sospettato, Matteo Borrelli, 37 anni, della provincia di Como, in carcere con l’accusa di omicidio volontario. Quello della vittima ancora non si trova. È stata trovata però l’automobile che aveva preso a noleggio sempre il giorno della scomparsa, una Clio, era in un parcheggio per camper a Castelfidardo, poco distante da casa sua. La vettura era stata noleggiata con la patente della madre perché a Sorrentino, dopo una condanna avuta per per droga, era stata sospesa la patente e non poteva nemmeno guidare. La Clio, lunedì, è stata oggetto di un accertamento e fondamentali saranno gli esiti su quell’automobile e anche sulle altre due sequestrate, quella di Borrelli e quella della sua compagna, la proprietaria del garage di Loreto e dell’appartamento sovrastante in cui conviveva da quattro mesi con Borrelli. Se la Clio era ancora a Castelfidardo, come è arrivato Sorrentino a Loreto? Nelle prossime ore la Procura disporrà altri accertamenti. I familiari di Sorrentino attendono che sia restituita loro la salma del 45enne per il funerale.