Il delitto del Pinocchio: "Incapace di intendere, così ha ucciso l’amico. Confermate la condanna"

Mattia Rossetti è totalmente incapace di intendere e di volere e la condizione delirante sarebbe stata la causa dell’omicidio di Michele Martedì, suo ex compagno di scuola. Anche la perizia psichiatrica affidata dalla Corte di Assise di Appello cristallizza il vizio di mente per il 28enne che l’8 dicembre del 2020 uccise a coltellate il parrucchiere, in via Maggini, al Pinocchio. Lo psichiatra Michele Sanza, specialista dell’ospedale di Cesena, lo ha spiegato ieri nel processo di secondo grado che si sta tenendo ad Ancona, relazionando sulla perizia eseguita sull’imputato che era in aula, tradotto in tribunale dalla polizia penitenziaria. Era stata la difesa di Rossetti, rappresentata dall’avvocato Fulvio Toschi del foro di Bologna, a richiedere una perizia psichiatrica anche in appello e la Corte, a giugno scorso, aveva affidato l’incarico. Stando allo psichiatra "il meccanismo delirante di Rossetti ha condizionato il comportamento e lo ha portato al delitto, la capacità di intendere era del tutto scemata".

A Rossetti è stata riconosciuta anche la grave pericolosità sociale. Già in primo grado la perizia super partes affidata dai giudici del collegio penale ad uno psichiatra e ad uno psicologo (Renato Ariatti di Bologna e Marco Samory di Padova) aveva stabilito che Rossetti è affetto da "un disturbo delirante paranoide" e quando ha accoltellato Martedì "era totalmente incapace di intendere". Il tribunale però non ne aveva tenuto conto condannando, il 16 giugno del 2022, il 28enne a 20 anni di carcere più 5 anni da scontare in una struttura sanitaria di accoglienza per autori di reato ritenuti socialmente pericolosi. Nel corso del primo processo c’erano state anche altre due consulenze psichiatriche. Una l’aveva disposta la Procura e il suo perito, Marco Ricci Messori, aveva riconosciuto la semi infermità mentale ma non l’incapacità di intendere e di volere di Rossetti, ritenendo che l’imputato aveva infierito scientemente sull’amico Michele, affondando con crudeltà e violenza il coltello. Una seconda perizia l’aveva fatta fare la difesa di Rossetti e il perito di parte, Gabriele Borsetti, aveva parlato di vizio totale di mente. In Corte di Assise di Appello ieri è iniziata la discussione delle parti dopo la relazione della perizia dello psichiatra e il procuratore generale Roberto Rossi ha chiesta la conferma della condanna di primo grado. Per la difesa l’imputato è da prosciogliere per vizio di mente. La Corte ha rinviato alla data del 29 novembre per repliche e sentenza.

Rossetti è accusato di omicidio volontario, pluriaggravato dalla premeditazione, dallo stalking, dalla crudeltà e dai futili motivi. L’imputato, stando alle accuse, era ossessionato dall’amico e imputava a lui i suoi fallimenti. La vittima, parrucchiere in un salone di Pietralacroce, la mattina dell’8 dicembre stava rientrando a casa dopo una passeggiata con il cane quando, lungo un vialetto sterrato, vicino alla casa di cura Villa Igea, è stato aggredito alle spalle da Rossetti e ucciso con 12 fendenti. L’imputato aveva acquistato il coltello qualche giorno prima.