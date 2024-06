Il delitto della pittrice Rapposelli. Condannato per l’omicidio della ex. Si uccide nella sua cella in carcere

Si è tolto la vita nel carcere Castrogno di Teramo Giuseppe Santoleri, l’ex marito della pittrice anconetana Renata Rapposelli. L’uomo, 74enne e malato da tempo, stava scontando 18 anni, in concorso con il figlio Simone, per l’omicidio della donna (64enne originaria di Chieti che da anni viveva ad Ancona), ex coniuge e madre di Simone. Questo era avvenuto nel 2017 nella casa dei Santoleri in Abruzzo, a Giulianova (Teramo). Il cadavere era stato ritrovato nelle campagne di Tolentino. Giuseppe Santoleri era stato condannato in primo grado a 24 anni di reclusione, pena poi ridotta a 18 anni in secondo grado. Secondo i giudici, l’esecutore materiale del delitto della pittrice era stato il figlio Simone, condannato a 27 anni.

Secondo fonti del carcere, il 74enne nella notte tra venerdì e ieri si sarebbe soffocato nel letto. Lui avrebbe chiesto il trasferimento in una struttura alternativa al carcere. Richiesta che era rimasta inascoltata. Pur essendo in attesa di una nuova decisione (dopo un altro rinvio) dei giudici del Tribunale di sorveglianza, avrebbe preannunciato di non voler aspettare l’udienza di luglio. La Procura ha aperto un’indagine. Il corpo della Rapposelli era stato ritrovato a Tolentino in contrada Pianarucci in un dirupo vicino al fiume Chienti.

Per la giustizia Giuseppe, insieme con il figlio Simone, aveva ucciso e poi occultato il cadavere dell’ex moglie. Il 9 ottobre 2017 i due avrebbero ucciso la Rapposelli e nascosto il suo cadavere vicino alla sponda del fiume Chienti. Preoccupato dalla prolungata assenza, qualche giorno dopo un gruppo di religiosi – che la donna frequentava ad Ancona – ne aveva denunciato la scomparsa. Le ricerche degli investigatori avevano portato, il 10 novembre, alla scoperta del corpo coperto di fango, irriconoscibile. Ma l’abbigliamento, un orologio griffato e una placca chirurgica nel polso avevano fatto sospettare che si trattasse della pittrice, ipotesi poi confermata dal test del Dna. Due giorni dopo, Giuseppe aveva ingerito una dose massiccia di ansiolitici nel tentativo di suicidarsi.