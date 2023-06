Il delitto di Fabriano Sangue e ferite: dubbi sulla versione della Galea

Il secondo sopralluogo nell’abitazione di via Romualdo Castelli a Fabriano dove esattamente una settimana fa è stato ucciso Fausto Baldoni, è servito a rafforzare ancor più il quadro accusatorio nei confronti di Alessandra Galea. La donna, tuttora rinchiusa nel carcere di Villa Fastiggi con l’accusa di omicidio volontario, ha riferito di aver avuto una discussione la mattina di domenica 4 giugno con Fausto Baldoni all’interno dell’abitazione. Al culmine della lite avrebbe spinto l’uomo, facendogli inavvertitamente sbattere la testa contro una lampada di sale himalayano che si trovava su un comodino. Una versione, quella fornita dalla Galea durante l’interrogatorio davanti al gip, che non collima con la ricostruzione investigativa dei carabinieri della scientifica sulla scena del crimine confusa e piena di sangue. Venerdì mattina i carabinieri hanno repertato nell’appartamento diverse tracce di sangue, ma anche saliva, peli, capelli, impronte. Il luogo del delitto ha fornito indicazioni importanti sulla dinamica possibile, sui movimenti, sulla posizione dei corpi. Elementi che sommati all’esame autoptico forniscono un quadro abbastanza chiaro della situazione: Baldoni ha riportato dei colpi in testa non compatibili con una caduta accidentale o con un urto semplice con la lampada, che tra l’altro ha anche un certo peso e spessore. Le ferite sono profonde e vaste. La morte non sarebbe stata immediata. E proprio su questo aspetto si concentrano le indagini: Alessandra Galea ha abbandonato l’abitazione quando Baldoni era ancora agonizzante? Se è vero - secondo l’ipotesi accusatoria - che la donna ha colpito volontariamente alla testa Baldoni più volte, perchè non l’ha soccorso? Fondamentali in questo senso le analisi sulla geolocalizzazione del suo telefono e sui movimenti successivi.

Baldoni risulta essere deceduto tra le 12 e le 14. La lite sarebbe iniziata prima di mezzogiorno. Quindi si presume che l’uomo non sia morto sul colpo, ma dopo una lenta agonia a cui nessuno ha posto freno.